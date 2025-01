Bolu’daki otel faciasında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın o geceyi anlattı

Hilmi Altın, eşi Kübra ve kızı Alya ile kar tatili yapacaktı. Grand Kartal Otel'de oda ayırmıştı. Ancak bembeyaz başlayan hayaller simsiyah bir faciayla noktalandı. Yangında eşi ve kızını kaybeden Altın'ın anlattığı "o anlar" yürekleri yaktı:

"Ailemle otelin 8'inci katındaydık. Olay gecesi Kübra'nın 'Hilmi kalk yangın var, bize yetiş!' sözü ile uyandım. Kübra, Alya'yı elinden tutup bir anda fırladı. Ben de giyinip 30 saniye sonra peşlerinden çıktım.



Her yer dumandı. Nefes almak imkansızdı. Eşim ve kızım bir anda kaybolmuştu. Onları bulamadım. Sonra Yalçın ailesinin odasına sığındım. Çarşafları bağlayıp 5'inci kata indik. Dışarı çıkınca eşimi ve kızımı aradım.

Ama acı haberi aldım. Çok büyük bir can pazarıydı. Göz göre göre bir katliam yapıldı. Allah bana bir can verdi eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi. Sorumluların hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım."