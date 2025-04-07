Aile krizi derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Özcan Deniz annesi hakkında konuştu: Bayramda aramadım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Parasal konular yüzünden ailesiyle arası açılan ve sağlık sorunları yaşayan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine ihanet ettiğini açıklamıştı. Konu hakkında konuşan Deniz, "Ben o konuya artık girmiyorum. Yoruldum, konuşulacak bir tarafı yok, tamamen her şey yargıda, konuşmanın bir anlamı yok" sözlerini kaydetti.