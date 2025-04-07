Aile krizi derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Özcan Deniz annesi hakkında konuştu: Bayramda aramadım

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Oğlu Kuzey'i sinemaya götürdüğünü belirten Özcan Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Oğlu Kuzey'i sinemaya götürdüğünü belirten Özcan Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Parasal konular yüzünden ailesiyle arası açılan ve sağlık sorunları yaşayan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine ihanet ettiğini açıklamıştı. Konu hakkında konuşan Deniz, "Ben o konuya artık girmiyorum. Yoruldum, konuşulacak bir tarafı yok, tamamen her şey yargıda, konuşmanın bir anlamı yok" sözlerini kaydetti.
Muhabirlerin "Bu durum ailenizi etkiledi mi?" sorusuna ise "Etkilemez olur mu? Tabii ki herkesi etkiledi ama yapacak bir şey yok" dedi.
Annesini bayramda arayıp aramadığı sorulduğunda ise Özcan Deniz, "Yok, aramadım, teşekkür ediyorum" diyerek oradan ayrıldı. Aracını beklerken, eşi Samar Dadgar ile romantik bir şekilde sarılmaları ise dikkatlerden kaçmadı.