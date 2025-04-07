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Şef Gürkan Topçu ve Selen Görgüzel yemek yaptı!

Şef Gürkan Topçu'nun sunumuyla yayınlanan "Gürkan Şef ile Mangal Keyfi" programının ikinci bölümüne, şarkıcı Selen Görgüzel konuk oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
Şef Gürkan Topçu ve Selen Görgüzel yemek yaptı!

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Şef Gürkan Topçu'nun 'Gürkan Şef ile Mangal Keyfi' programının ikinci bölüm konuğu şarkıcı Selen Görgüzel oldu. 30 çeşit baharat kullanarak 2 çeşit yemek yapan ikiliden Selen Görgüzel, "Erkek yemek yapmayı biliyorsa aşk hayatına 1-0 önde başlıyor. Gürkan sana ne kadar çok aşık olan vardır. Değil mi?" diye sordu.

Ünlü Şef ise, "1-0 çok az oldu. Biz ona 5-0 diyelim" diyerek espri yaptı. Selen Görgüzel ise, "Gürkan şef sevgililerine kim bilir ne yemekler yapıyordur. Bana hep çiğ köfte yapan denk geldi" dedi.

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