Şef Gürkan Topçu ve Selen Görgüzel yemek yaptı!

Şef Gürkan Topçu'nun 'Gürkan Şef ile Mangal Keyfi' programının ikinci bölüm konuğu şarkıcı Selen Görgüzel oldu. 30 çeşit baharat kullanarak 2 çeşit yemek yapan ikiliden Selen Görgüzel, "Erkek yemek yapmayı biliyorsa aşk hayatına 1-0 önde başlıyor. Gürkan sana ne kadar çok aşık olan vardır. Değil mi?" diye sordu.

Ünlü Şef ise, "1-0 çok az oldu. Biz ona 5-0 diyelim" diyerek espri yaptı. Selen Görgüzel ise, "Gürkan şef sevgililerine kim bilir ne yemekler yapıyordur. Bana hep çiğ köfte yapan denk geldi" dedi.