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Muğla’da acı olay! Kömür sobası sonları oldu

Muğla’da haber alınamayan yaşlı bir çift, evlerinde ölü olarak bulundu. Çiftin evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 08:54 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 08:54
Muğla’da acı olay! Kömür sobası sonları oldu

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    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda Mehmet (75) -Cemile Başar (62) çifti, evlerinde ölü bulundu. Dünden beri kendilerinden haber alamayan çiftin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık görevlileri Başar çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

    Muğla'da yaşlı çift, sobadan çıkan gazla hayatını kaybetti. (DHA)Muğla'da yaşlı çift, sobadan çıkan gazla hayatını kaybetti. (DHA)

    OTOPSİ YAPILACAK

    Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonucunda çiftin evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Mehmet-Cemile Başar'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Muğla'da yaşlı çift, sobadan çıkan gazla hayatını kaybetti. (DHA)Muğla'da yaşlı çift, sobadan çıkan gazla hayatını kaybetti. (DHA)

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