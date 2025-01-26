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Rahmet ve hikmet dolu gece! Miraç Kandili'nde eller semaya gönüller Rabb'e açılacak

İslam alemi Miraç Kandili'ni idrak ediyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) alemlerin Rabb'i olan Allah'ın huzuruna yükseldiği mübarek gecede eller semaya açılacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde programlar yapılacak, Kuran-ı Kerim okunup dualar edilecek. Öte yandan Miraç olayının yaşandığı Mescid-i Aksa Müslümanlar için çok kıymetlidir. Buranın etrafı mübarek kılınmıştır. İsrail'in baskı, zulüm ve işgali altındaki Aksa sadece Filistinlerin değil tüm Müslümanların davasıdır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 07:35 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 07:55
Rahmet ve hikmet dolu gece! Miraç Kandili’nde eller semaya gönüller Rabb’e açılacak

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    Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) alemlerin Rabb'i olan Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bugün idrak ediliyor.

    "İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.

    İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

    Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili idrak ediliyor (Takvim.com.tr)Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili idrak ediliyor (Takvim.com.tr)


    MİRAÇ GECESİNDE BEŞ VAKİT NAMAZ FARZ KILINDI... BAKARA SURESİ'NİN SON İKİ AYETİ NAZİL OLDU

    Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.

    Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.

    Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili idrak ediliyor (Takvim.com.tr)Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili idrak ediliyor (Takvim.com.tr)

    ELLER SEMAYA GÖNÜLLER RABB'E AÇILACAK

    Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği ve manevi anlamda pek çok hikmetin gerçekleştiği bu kutlu gece bugün idrak edilecek.

    Tüm Türkiye'deki camiler ışıklı mahyalarla 'Miraç Kandili Hoş Geldin' yazıları ile donatılacak. İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii ile birlikte birçok camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edilecek.

    Miraç Kandili'ni ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar camilerde saf tutup namaz kılacak ve ellerini semaya, gönüllerini Allah'a açacak.

    RAMAZAN AYI 1 MART'TA BAŞLAYACAK

    Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

    Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

    Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili idrak ediliyor (Takvim.com.tr)Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili idrak ediliyor (Takvim.com.tr)



    MESCİD-İ AKSA SADECE FİLİSTİNLERİN DEĞİL TÜM MÜSLÜMANLARIN DAVASIDIR

    Bu gece, Mescid-i Aksa'nın önemini de bir kez daha gözler önüne seriyor... Allah'ın Hz. Muhammed'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmesi dolayısıyla bu mekan çok önemlidir.

    Miraç olayının yaşandığı Mescid-i Aksa Müslümanlar için çok kıymetlidir. Buranın etrafı mübarek kılınmıştır. Peygamberlerin bir çoğu burada vahye mülaki olmuştur. Kudüs adeta bir peygamberler şehri olmuştur.

    Şu sıralar İsrail'in baskı, işgal ve zulmü altında olan Aksa, sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların savunması gerektiği bir davadır.

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