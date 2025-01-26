Rahmet ve hikmet dolu gece! Miraç Kandili’nde eller semaya gönüller Rabb’e açılacak

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) alemlerin Rabb'i olan Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili
bugün idrak ediliyor.
"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili idrak ediliyor (Takvim.com.tr)
MİRAÇ GECESİNDE BEŞ VAKİT NAMAZ FARZ KILINDI... BAKARA SURESİ'NİN SON İKİ AYETİ NAZİL OLDU
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili idrak ediliyor (Takvim.com.tr)
ELLER SEMAYA GÖNÜLLER RABB'E AÇILACAK
Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği ve manevi anlamda pek çok hikmetin gerçekleştiği bu kutlu gece bugün idrak edilecek.
Tüm Türkiye'deki camiler ışıklı mahyalarla 'Miraç Kandili Hoş Geldin' yazıları ile donatılacak. İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii ile birlikte birçok camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edilecek.
Miraç Kandili'ni ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar camilerde saf tutup namaz kılacak ve ellerini semaya, gönüllerini Allah'a açacak.
RAMAZAN AYI 1 MART'TA BAŞLAYACAK
Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.