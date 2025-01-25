Hatay’da başıboş köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı

Başıboş köpek sorunu, alınan tüm yasal önlemlere rağmen tehlike saçmaya devam ediyor. Bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde küçük bir çocuk, köpek saldırısına uğradı.

Köpek terörü yine çocukları hedef aldı (Fotoğraf: AA)

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Oyun oynadığı sırada köpeğin saldırısına maruz kalan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Balcı'nın yüzünde ve bacağında yaralanmalar oluştu.

Yüzünden yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: AA)

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Alpaslan Balcı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Küçük çocuğun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.