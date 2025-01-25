PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hatay'da başıboş köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, oyun parkında sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ve bacağından yaralanan çocuk, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 21:57
Hatay’da başıboş köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başıboş köpek sorunu, alınan tüm yasal önlemlere rağmen tehlike saçmaya devam ediyor. Bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde küçük bir çocuk, köpek saldırısına uğradı.

    Köpek terörü yine çocukları hedef aldı (Fotoğraf: AA)Köpek terörü yine çocukları hedef aldı (Fotoğraf: AA)

    ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

    Oyun oynadığı sırada köpeğin saldırısına maruz kalan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Balcı'nın yüzünde ve bacağında yaralanmalar oluştu.

    Yüzünden yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: AA)Yüzünden yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: AA)

    HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Alpaslan Balcı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Küçük çocuğun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan’dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek
    PKK bağlantısı tespit edilen Fırat Epözdemir tutuklandı
    Aslan 3 puanı kaptı! Galatasaray - Konyaspor : 1-0 | MAÇ SONUCU
    Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj
    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi
    Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! 120 metrelik tünel ilk kez görüntülendi! 78 can Halit Ergül’ün para hırsına mı kurban gitti?
    Fenerbahçe’den 3. bomba! Talisca’dan önce gelecek
    Astsubay Ufuk Akıncı’nın intikamı alındı! O teröristler böyle vuruldu
    CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası! İsrailli ve Filistinli rehineler serbest bırakıldı
    Başkan Erdoğan’dan hedef 2028 mesajı: Yüzde 50’nin çok çok üzeri inşallah | Terör bariyeri yıkılacak
    Bolu’dan sonra Antalya! CHP’li Muhittin Böcek itfaiyeyi yeğeni Cemil Böcek’e bağladı!
    İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…
    Bolu’daki yangın faciasında o da oteldeydi! Kardeşi Özüm Karataşlı’yı kaybeden Müge Karataşlı o anlarda bu videoyu çekti
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor
    KDP lideri Mesud Barzani: PKK’nın Suriye’deki varlığı büyük bir sorun