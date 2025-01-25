Hatay’da başıboş köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı

Başıboş köpek sorunu, alınan tüm yasal önlemlere rağmen tehlike saçmaya devam ediyor. Bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde küçük bir çocuk, köpek saldırısına uğradı.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Oyun oynadığı sırada köpeğin saldırısına maruz kalan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Balcı'nın yüzünde ve bacağında yaralanmalar oluştu.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Alpaslan Balcı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Küçük çocuğun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.