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Kamerun'da çenesi gövdesine yapışan çocuğun imdadına Türk hekim yetişti!

Kamerun’da yaşayan Jacques Franck Pharel Teme’nin boynu yandı. Çenesi gövdesine yapıştı. Aile tedavi için soluğu Türkiye’de aldı. Teme, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu ve hareket kabiliyetini geri kazandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Kamerun’da çenesi gövdesine yapışan çocuğun imdadına Türk hekim yetişti!

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    Kamerun'da yaşayan 7 yaşındaki Jacques Franck Pharel Teme'nin hayatı, geçirdiği ev kazası sonrası alt üst oldu. Evinde oyun oynarken kaza geçirerek feci şekilde yandı.

    Boynu gövdesine yapıştığı için kafasını dahi kaldıramaz hale geldi. Küçük çocuğun yaşamını alt üst eden olayın ardından aile, Türkiye'nin yolunu tuttu. Çocuk, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan ve ekibinin titiz çalışmasıyla yeniden hareket edebilir durumda taburcu oldu.

    MİKROCERRAHİ AMELİYAT
    Çocuğun tedavi için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Doç. Dr. Özkan, "Hastanın boynundaki tüm kötü yara izlerini ve kontraktür bantlarını çıkardıktan sonra, boynunun hareket genişliğini sağladık. Bu hareket genişliği sağlandıktan sonra, bacak bölgesinden incecik bir dokuyu damarla birlikte alarak mikroskop yardımıyla boyundaki damarlarla bağladık. Mikrocerrahi ameliyatlar sayesinde dolaşımı olan dokuyu transfer ederek, istediğimiz büyüklükteki açıklıkları kapatma şansı elde ettik" diye konuştu.

    'DOKU TAKIP EDİLDİ'
    Süreç hakkında bilgi veren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Ergün Tatar, "Doç. Dr. Özkan, dokuyu sürekli takip etti. Doku, tıpkı kendi bebeğiniz gibi büyük bir özenle izlenmesi gereken bir yapıdır. Her an damar tıkanması olabilir, bu da ikinci bir operasyon gerektirebilir. Neyse ki, takiplerin başarılı geçmesiyle birlikte ilerleyen günlerde hastanın durumu stabil hale geldi" dedi.

    Çocuğun ailesi, "Oğlumuz hiç konuşamıyordu. Konuşsa bile çok zor anlaşılıyordu, başını sağa sola döndüremiyordu. Türkiye'de ameliyat olduktan sonra çok rahatladı. Hastaneden aldığımız hizmetten çok memnun olduk" şeklinde konuştu.

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