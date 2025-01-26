Genç kızın ölümüne sebep olan sürücüye 6 yıl hapis kararı!

İstanbul Kadiköy'de Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat K., 16 Ocak'ta işe gitmek için otomobille yola çıktı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Gizem Demirci'ye (22) çarptı. Ağır yaralanan genç kız, hayatını kaybetti. Sürücü, serbest kaldı. 3 gün sonra tutuklandı. 1 gün sonra dava açıldı.

'KUSURUM YOK'

Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama kararından 1 gün sonra soruşturmayı tamamladı. İfade veren Murat K., "İndiğimde çarptığım şahıs yerde yatıyordu. Yanına gittim, ambulans çağırdım. Alkollü değildim. Kurallara riayet ettim. Kazanın oluşumunda kusurum yok" dedi.

Sanık hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, kusur durumunun tespit edilmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Sanık önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Arzu KAYA