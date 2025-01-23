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Kocaeli'de vahşice öldürülen taksicinin katili üst komşu çıktı! İtiraf geldi

İzmit'te otobüs durağında vatandaşlar tarafından boğazı kesilmiş halde bulunan taksi şoförü Emre Bayram’ın cinayet şüphelisi, ortaya çıktı. Bayram’la aynı binada oturan üst komşusu Murat G., polis merkezine giderek aralarında çıkan husumet sonucu Bayram’ı öldürdüğünü itiraf etti.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 09:03
Kocaeli’de vahşice öldürülen taksicinin katili üst komşu çıktı! İtiraf geldi

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    İzmit Arızlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ömerli Sokak'taki otobüs durağında Emre Bayram isimli taksi şoförünün hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Emre Bayram'ın boynundan ve göğsünden bıçaklandığını tespit etti. Bayram, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Taksici Emre Bayram'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Emre Bayram’ın boynundan ve göğsünden bıçaklandığını tespit edildi, DHA Emre Bayram’ın boynundan ve göğsünden bıçaklandığını tespit edildi, DHA

    KAN İZLERİNE RASTLANDI

    Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda taksinin şoförü Emre Bayram'ın cinayet şüphelisi, aynı binada oturan üst kat komşusu Murat G. olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Murat G.'nin, Emre Bayram'ı bıçakladıktan sonra onun taksisiyle 3 kilometre gittikten sonra aracı terk edip başka bir araçla kaçtığı tespit edildi. Murat G. daha sonra İzmit merkezdeki polis merkezine giderek teslim oldu. Ormanda terk edilmiş bulunan Emre Bayram'a ait taksi içerisinde kan izlerine rastlandı.

    Taksici Emre Bayram’ın cansız bedenine otopsi yapılacak, DHA Taksici Emre Bayram’ın cansız bedenine otopsi yapılacak, DHA

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Murat G. polis merkezindeki ifadesinde, Bayram'la komşu olduklarını ve aralarında husumet bulunduğunu, olay günü de konuşmak için gittiği İzmit Arızlı Mahallesi'nde çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Murat G. adliyeye sevk edildi.

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