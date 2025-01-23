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Depremin izlerini silmek için Devlet-Millet bir araya geldi: "Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur”

Kahramanmaraş’ta birçok yıkımın ve acının yaşandığı Asrın Felaketi’nin açtığı yaralar, sarılmaya devam ediyor. Yıkımın en çok hissedildiği mahallelerden biri olan Çamlıca Mahallesi’nde devlet eliyle dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mahalle sakinleri ellerinden geldiğince bu mücadeleye destek oluyor. Mahalle Muhtarı Battal Ağçam, “Devletimiz bizi burada hiçbir zaman unutmadı. Devlet millet ele ele verdik ve başardık” ifadeleriyle duygularını paylaşırken Yeni evine oturan Niyazi Kıvrak ise “Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 09:39 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 09:46
Depremin izlerini silmek için Devlet-Millet bir araya geldi: Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur

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    Merkez Onikişubat ilçesine bağlı kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki 49 haneden oluşan ve 160 kişinin yaşadığı Çamlıca Mahallesi, oldukça zor bir arazi yapısına sahip. İnişli-çıkışlı yolları ve dağlık arazisiyle göze çarpan mahallede, 6 Şubat'taki felakette 32 ev ağır hasar görüp, yıkıldı. Büyük depremde bölgede şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Zorlu yollar aşılarak mahalledeki 14 evin yerinde dönüşümü tamamlanırken 18 köy evinin de bitmek üzere olduğu bildirildi. Yeni evine oturan Niyazi Kıvrak (75) ise "Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

    Depremzede Niyazi Kıvrak “Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur. Allah kendisinden razı olsun”, TakvimDepremzede Niyazi Kıvrak “Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur. Allah kendisinden razı olsun”, Takvim

    18 EV DAHA TAMAMLANMAK ÜZERE

    Depremin ardından devlet, tüm kurumlarıyla 11 ilin etkilendiği bölgede ilk günden bu yana var gücüyle mücadeleye başladı. Kent merkezi veya köy ayırt etmeden yapılan mücadelenin en güzel örneklerinden biri de Çamlıca Mahallesi oldu. Onlarca tonluk kamyonlar zorlu arazileri aşıp mahalleye ulaştı. Mahalle halkıda çalışanlara arabaları ve beden güçleriyle de yardım edip evlerin inşasında katkıda bulundu. Yıkılan 14 ev için yerinde dönüşüm kararı alındı. Evler 6 ay önce tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildi. Sıcacık evlerinde oturan depremzedeler, evlerin çok güzel olduğunu söyledi. 18 evin daha yapımı tamamlanmak üzere.

    Mahallede 18 evin daha yapımı tamamlanmak üzere, TakvimMahallede 18 evin daha yapımı tamamlanmak üzere, Takvim

    "BU EVLERİ HİÇBİR DEPREM YIKAMAZ"

    Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Evlerine kavuşanlardan biri de Musa (60) ve Saadet Kamalak (60) çiftiydi. Kanserle mücadele eden Saadet Kamalak, yerinde dönüşüm projesiyle yeni evinde misafirleri için yemekler hazırlayıp, ikramlarda bulunuyor. Evini çok sevdiğini söyleyen Kamalak, "Ömürlük bir evimiz oldu. Güçlü devletimiz bize sağlam evler yaptı. Tüm mahalle olarak çok mutluyuz. Artık daha güvende ve emin ellerdeyiz. Allah'ın izniyle bu evleri hiçbir deprem yıkamaz" dedi.

    Saadet Kamalak, ʺ Ömürlük evimiz oldu, Artık daha güvende ve emin ellerdeyizʺ, Takvim Saadet Kamalak, ʺ Ömürlük evimiz oldu, Artık daha güvende ve emin ellerdeyizʺ, Takvim

    "DEVLETİMİZ, DAĞI TAŞI AŞARAK YANIMIZDA OLDU"

    Musa Kamalak ise "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Dağı taşı aşarak ilk günden beri hep yanımızda oldu. Kent merkezine nasıl yaptılarsa buraya da aynı kalitede yaptılar. Devletimiz hiçbir ayrım yapmadı. Her gelen evimizi çok beğeniyor. Cumhurbaşkanımıza minnettar ve duacıyız. Yeni evimde eşimle birlikte mutlu bir hayat sürüyoruz" dedi.

    Yeni evine oturan Niyazi Kıvrak ise şunları söyledi: "Güçlü ülke güçlü Cumhurbaşkanı ile olur. Allah kendisinden razı olsun. Bizi bu dağ yerinde yalnız bırakmadı. Tertemiz, mis gibi evlerimizde oturuyoruz" diye konuştu.

    Mahalle Muhtarı Battal Ağçam, ʺDevlet-millet ele ele verdik, evlerimizi yaptıkʺ, Takvim Mahalle Muhtarı Battal Ağçam, ʺDevlet-millet ele ele verdik, evlerimizi yaptıkʺ, Takvim

    "DEVLETİMİZ BİZİ UNUTMADI"

    Çalışmaları ilk günden beri canla başla takip eden Çamlıca Mahalle Muhtarı Battal Ağçam, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Depremden kısa süre sonra yerinde dönüşüm çalışmaları başladı. 14 evimizi yerinde dönüşümünü bitirip vatandaşlarımıza teslim ettik. 18 köy evimizde bitmek üzere sadece fayansları kaldı. Devletimiz bizi burada unutmadı. Karda kışta dağ bayır çıkarak bize bu evleri yaptı. Merkezde ne yaptıysa buraya da aynısını yaptılar. Biz de devletimize elimizden geldiğince yardım ettik. Kamyonun çıkmadığı yerlere traktörle malzeme taşıdık. Devlet-millet ele ele verdik, evlerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

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