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Hacı Sabancı Uzay’ın babası oldu! Kapadokya’daki otel iddiası dikkat çekti

Hacı Sabancı, Uzay’ın babası çıktı. Anne Fatma D.’nin ise Kapadokya’da oğlunun ismini taşıyan oteli olduğu iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre oteli Sabancı almıştı. Davadan sonra rezervasyonlar patladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Hacı Sabancı Uzay’ın babası oldu! Kapadokya’daki otel iddiası dikkat çekti

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    Türkiye'nin en zengin 18'inci ailesi olan Sabancılar, sürpriz torun haberiyle sarsıldı. 4 yaşındaki Uzay, Hacı Sabancı'nın babası çıktı. Fatma D. adlı Hacı Sabancı'dan Uzay adında bir oğlu olduğunu açıkladı. Babalık davası açtı. DNA testi sonrasında Uzay'ın yüzde 99.9 Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı. Bu gelişmeden sonra gözler Hacı Sabancı'ya odaklandı. Nazlı Sabancı ile evli olan ve bir kızı bulunan Hacı Sabancı ise "İlgilenmiyorum" deyip oğluna kapattı. İşte magazin gündeminin ilk sırasında yer alan bu olayla ilgili yeni bir gelişme patladı.

    HAFTA SONLARI DOLU
    Fatma D.'nin Kapadokya'da bir oteli olduğu, otelin isminin ise Uzay Cave Suite Hotel olduğu ortaya çıktı. Uzay'ın fotoğraflarını Fatma D.'nin kardeşi Aylin D.'nin sık sık paylaştığı görüldü. İşte bu iddianın yeniden gündeme gelmesinden sonra otele ilgi arttı. Ürgüp'teki Peri Bacaları manzaralı otelin 8 odası vardı. Haberlerden sonra tüm odalar hafta sonu için tutuldu. Söz konusu oteli Fatma D.'ye Hacı Sabancı'nın aldığı da iddia ediliyor.

    GÖZLER HANDE'DE
    Hacı Sabancı'nın kardeşi Hakan Sabancı'nın da 2021 yılında Almanya'da bir kızı olduğu iddia edildi. Bu haber üzerine gözler eşi Hande Erçel'e çevrildi.

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