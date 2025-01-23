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Bedelli askerlik ertelenir mi? MSB bedelli askerlik celp tarihi açıklandıktan sonra tarih değiştirilebilir mi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Bedelli askerlik için sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlülerin büyük bir kısmı silahaltına alınacakları tarihleri öğrenmiş oldu. Ancak bazı adaylar celp ve sevk tarihini değiştirme ya da öne çekme işlemlerinin mümkün olup olmadığını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 11:26
Bedelli askerlik ertelenir mi? MSB bedelli askerlik celp tarihi açıklandıktan sonra tarih değiştirilebilir mi?

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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını adaylarla paylaştı. Açıklanan sonuçlarla birlikte adayların silahaltına alınacağı celp dönemleri ve sevk tarihleri kesinleşmiş oldu. Ancak bazı yükümlüler çeşitli sebeplerle sevk tarihlerini değiştirme veya erteleme konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, bedelli askerlik sevk tarihleri değiştirilebilir mi? İşte süreçle ilgili detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bedelli Askerlik celp dönemi açıklandıktan sonra celp tarihini değiştirebilir miyim?

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

    "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitime tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri e-Devlet kapısı "Askerliğim" bütünleşik uygulaması üzerinden "Celp ve Sevk Dönemi / Bedelli Askerlik Celp ve Sevk Dönemi Değişikliği" menüsü altında hizmet vermektedir. Yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, sadece silahaltına alınacakları yıl içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak kabul edilmektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
    Yükümlüler, celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerini sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla üç defa yapabilmektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin e-Devlet üzerinden yapılamaması halinde yükümlüler müracaatlarını en yakın askerlik şubesine yapabilecektir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" hizmetleri üzerinden takip edilebilmektedir."

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