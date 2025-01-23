Bedelli askerlik ertelenir mi? MSB bedelli askerlik celp tarihi açıklandıktan sonra tarih değiştirilebilir mi?

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını adaylarla paylaştı. Açıklanan sonuçlarla birlikte adayların silahaltına alınacağı celp dönemleri ve sevk tarihleri kesinleşmiş oldu. Ancak bazı yükümlüler çeşitli sebeplerle sevk tarihlerini değiştirme veya erteleme konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, bedelli askerlik sevk tarihleri değiştirilebilir mi? İşte süreçle ilgili detaylar.

(Takvim Foto Arşiv) Bedelli Askerlik celp dönemi açıklandıktan sonra celp tarihini değiştirebilir miyim? Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;



"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitime tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri e-Devlet kapısı "Askerliğim" bütünleşik uygulaması üzerinden "Celp ve Sevk Dönemi / Bedelli Askerlik Celp ve Sevk Dönemi Değişikliği" menüsü altında hizmet vermektedir. Yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, sadece silahaltına alınacakları yıl içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak kabul edilmektedir.