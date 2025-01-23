Bursa’da şaşırtan olay! Kameraları görünce zil takıp oynadı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde gerçekleşen olay, bir site içerisinde meydana geldi. Site sakinleri, belirli aralıklarla zillerine basıldığını site yöneticisine bildirdi. Yaşanan absürt durum üzerine güvenlik kameraları incelendiğinde apartman sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güvenlik kameralarını farkedince göbek atmaya başladı, İHA

TRAJİKOMİK ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kameralarda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının apartmanda bulunan evlerin zillerine bastığı, kamerayı fark edince de göbek attığı tespit edildi. Trajikomik anlar, saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.