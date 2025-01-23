Bedelli askerlikte çarşı izni var mı 2025? Bedelli askerlikte yemin töreni yapılıyor mu?

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Bedelli askerlik yapan adaylar, 2025 yılı itibarıyla çarşı izni olup olmadığıyla ilgili sorularını Milli Savunma Bakanlığı'na yöneltmeye devam ediyor. Askerlik görevini yerine getirmek üzere hazırlık yapan yükümlüler bedelli askerlik yerleriyle birlikte çarşı izni ile ilgili de detayları merak ediyor. Peki, bedelli askerlikte çarşı izni var mı? İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre çarşı izni hakkında bilinmesi gerekenler.

(Takvim Foto Arşiv) Bedelli Askerlik ve Çarşı İzni Normal askerlik sürecinde, 6 aylık askerlik yapan er ve erbaşlar, usta birliği döneminde çarşı izni kullanabilmektedir. Ancak bedelli askerlik sürecine gelince, askerlik hizmetinin tamamı genellikle acemi birliği olarak değerlendirilmekte ve bu süre içinde çarşı izni hakkı bulunmamaktadır.