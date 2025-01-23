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Bedelli askerlikte çarşı izni var mı 2025? Bedelli askerlikte yemin töreni yapılıyor mu?

Bedelli askerlik yapan adaylar vatani görevlerini yerine getirmeye hazırlanırken çarşı izni ve yemin törenleri konusunda meraklı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü bu konulara açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 12:16
Bedelli askerlikte çarşı izni var mı 2025? Bedelli askerlikte yemin töreni yapılıyor mu?

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    Bedelli askerlik yapan adaylar, 2025 yılı itibarıyla çarşı izni olup olmadığıyla ilgili sorularını Milli Savunma Bakanlığı'na yöneltmeye devam ediyor. Askerlik görevini yerine getirmek üzere hazırlık yapan yükümlüler bedelli askerlik yerleriyle birlikte çarşı izni ile ilgili de detayları merak ediyor. Peki, bedelli askerlikte çarşı izni var mı? İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre çarşı izni hakkında bilinmesi gerekenler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bedelli Askerlik ve Çarşı İzni

    Normal askerlik sürecinde, 6 aylık askerlik yapan er ve erbaşlar, usta birliği döneminde çarşı izni kullanabilmektedir. Ancak bedelli askerlik sürecine gelince, askerlik hizmetinin tamamı genellikle acemi birliği olarak değerlendirilmekte ve bu süre içinde çarşı izni hakkı bulunmamaktadır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Acemi Birliği ve Çarşı İzni

    Bir askerin askerlik süresi, 1 aylık acemi birliği ve 5 aylık usta birliği olarak iki aşamaya ayrılır. Çarşı izni, yalnızca usta birliği döneminde verilmektedir. Dolayısıyla bedelli askerlikte, sadece acemi birliği süresi olduğu için çarşı izni mümkün olmamaktadır. Bu süreçte, bedelli askerlikte bulunan yükümlüler sadece pazar günleri istirahat günü olarak değerlendirilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
    YEMİN TÖRENİ TARİHLERİ 2025

    Bedelli askerlikte yemin töreni yapılır. Aşağıda 2025 yılına ait yemin töreni tarihleri yer almaktadır.

    (Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı)(Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı)

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