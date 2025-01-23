Onlara yamuk yapılmaz! En zor unutan 3 burç

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Astroloji, hayatımızın birçok alanında bize ipuçları sunar. İlişkilerde de burçların etkisi büyüktür. Bazı burçlar yaşadıkları olumsuzlukları kolay kolay unutmaz. İşte onlara yanlış yapmadan önce iki kez düşüneceğiniz o burçlar.

(Takvim Foto Arşiv) Akrep Akrepler, derinlerde yaşayan ve her şeyi kalplerine gömen bir burçtur. Bir kez güvendikleri birine ihanet edilirse bu yarayı kolay kolay kapatmazlar. Akreplerle iletişimde dürüstlük ve sadakat önemli unsurlardır. Güvenlerini kazanmanız zaman alabilir ancak bir kez kazandığınızda size karşı sadık bir arkadaş veya partner olurlar.