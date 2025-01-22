Yer: Ankara... Tarihi gizem suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

1976 yılında yapımına başlanan Çamlıdere Barajı, Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edildi. Son yıllarda yaşanan kuraklıkla birlikte baraj seviyesindeki düşüş, köyün taş yapılarının tekrar gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Baraj seviyesindeki düşüş, köyün gün yüzüne çıkmasına neden oldu, İHA

Eski evlerin duvarları, köy meydanı ve çeşitli yapılar ziyaretçileri adeta geçmişe taşıyor. Bölge, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

1970'de sular altında kalan köy, gün yüzüne çıktı, İHA

DOĞASEVERLER İÇİN BULUNMAZ FIRSAT

Çamlıdere Barajı'nda ortaya çıkan bu kalıntılar, sadece bölge halkı için değil tarih ve doğaseverler için de önemli bir cazibe merkezi hâline geldi. Kalıntılar arasında gezinirken geçmişin izlerini keşfetmek mümkün oluyor.

Saklı köy, cazibe merkezi haline geldi, İHA