SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yer: Ankara... Tarihi gizem suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Ankara'da kuraklık ve baraj sularının çekilmesi, yıllardır suyun altında kalan gizemli köyü ortaya çıkardı. Çamlıdere Barajı'nın inşasıyla 1970'lerde sular altında kalan köyün keşfi, turistlerin büyük ilgi odağı haline geldi. Taş yapılarıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu köy, ziyaretçilerine adeta küçük tarihi bir gezinti fırsatı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 12:19
Yer: Ankara... Tarihi gizem suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    1976 yılında yapımına başlanan Çamlıdere Barajı, Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edildi. Son yıllarda yaşanan kuraklıkla birlikte baraj seviyesindeki düşüş, köyün taş yapılarının tekrar gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

    Baraj seviyesindeki düşüş, köyün gün yüzüne çıkmasına neden oldu, İHABaraj seviyesindeki düşüş, köyün gün yüzüne çıkmasına neden oldu, İHA

    Eski evlerin duvarları, köy meydanı ve çeşitli yapılar ziyaretçileri adeta geçmişe taşıyor. Bölge, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

    1970'de sular altında kalan köy, gün yüzüne çıktı, İHA 1970'de sular altında kalan köy, gün yüzüne çıktı, İHA

    DOĞASEVERLER İÇİN BULUNMAZ FIRSAT

    Çamlıdere Barajı'nda ortaya çıkan bu kalıntılar, sadece bölge halkı için değil tarih ve doğaseverler için de önemli bir cazibe merkezi hâline geldi. Kalıntılar arasında gezinirken geçmişin izlerini keşfetmek mümkün oluyor.

    Saklı köy, cazibe merkezi haline geldi, İHASaklı köy, cazibe merkezi haline geldi, İHA

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kartalkaya’da otel faciası! Korkunç iddia: Personel kaçtı
    DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı yolcusu! Ahmet Türk bilmecesi | Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak?
    Devletin zirvesi toplanıyor! Başkan Erdoğan MGK’ya liderlik edecek | Kırmızı Kitap masada
    Batı Şeria’da neler oluyor? Yerleşimciler maskelerle saldırdı: İsrail ordusu Cenin’e ilerliyor
    Bolu’daki yangında aile faciası... Evlat, gelin, torun... THY çalışanı Zehra Sena Gültekin alevlerin içinden annesini aradı: Hakkını helal et
    Ümit Özdağ tutuklandı! Sevk yazısında Kayseri olayları vurgusu: Hem sokakları kaşıdı hem yapmadım dedi
    Müge Anlı’nın acı günü! Bolu’daki yangında vefat etti diyerek açıkladı
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
    Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi
    Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor
    Türkiye 76 canına ağlıyor! İşte yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri
    Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’dan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdi
    İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’dan Melen Çayı itirafı: Eksik kalan işler | Göz göre göre İstanbullunun suyuna lağım karışmış
    Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler
    İKRAMİYEYE 4 FORMÜL | Emeklilere bayramdan önce ne kadar ödenecek?