Zehra Sena Gültekin kimdir, kaç yaşında? Yangında annesini arayıp helallik istemişti

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 76 kişi yaşamını kaybetti. Yaşanan trajik gelişmenin ardından Zehra Sena Gültekin kimdir, kaç çocuğu var? THY çalışanı Zehra Gültekin kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor.
(Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesi)
Zehra Sena Gültekin kim?
Türk Hava Yolları personeli olduğu öğrenilen Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından eşi, çocukları ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e tatile gitmişti.
(Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesi)
Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 8 kişi yangında yaşamını yitirdi.