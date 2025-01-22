Zehra Sena Gültekin kimdir, kaç yaşında? Yangında annesini arayıp helallik istemişti

(Takvim Foto Arşiv)

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de ne olmuştu?

Bolu merkezli Grand Kartal Otel'de çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Yangın sebbiyle büyük bir can kaybı yaşanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve sorumluluğu bulunan 9 kişinin gözaltına alındığını paylaştı.