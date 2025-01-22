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Zehra Sena Gültekin kimdir, kaç yaşında? Yangında annesini arayıp helallik istemişti

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 76 kişi yaşamını kaybetti. Yangın anında annesini arayıp helallik isteyen Gültekin'in vefatı, Türkiye'de derin bir üzüntüye yol açtı. Otelde konaklayan 238 kişi bulunurken 51 kişi yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan trajik gelişmenin ardından Zehra Sena Gültekin kimdir, kaç çocuğu var? THY çalışanı Zehra Gültekin kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 11:44 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 11:44
Zehra Sena Gültekin kimdir, kaç yaşında? Yangında annesini arayıp helallik istemişti

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    Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 76 kişi yaşamını kaybetti. Yaşanan trajik gelişmenin ardından Zehra Sena Gültekin kimdir, kaç çocuğu var? THY çalışanı Zehra Gültekin kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor.

    (Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesi)(Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesi)

    Zehra Sena Gültekin kim?

    Türk Hava Yolları personeli olduğu öğrenilen Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından eşi, çocukları ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e tatile gitmişti.

    (Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesi)(Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesi)

    Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 8 kişi yangında yaşamını yitirdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yangın anında annesini arayıp helallik istedi

    4 çocuk annesi Zehra Sena Gültekin, yangın anında annesini arayarak helallik istedi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de ne olmuştu?

    Bolu merkezli Grand Kartal Otel'de çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Yangın sebbiyle büyük bir can kaybı yaşanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve sorumluluğu bulunan 9 kişinin gözaltına alındığını paylaştı.

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