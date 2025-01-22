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Elazığ'da garip ölüm: İpte cesedi bahçede mezarı bulundu

Elazığ’da 73 yaşındaki emekli öğretmenin, evinin önünde ipe asılı halde cansız bedeni bulundu. Evin bahçe duvarının önünde ise önceden hazırlanan mezar taşı olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:03 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:23
Elazığ’da garip ölüm: İpte cesedi bahçede mezarı bulundu

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    Olay, sabah saatlerinde Elâzığ Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'i, evinin önünde ipe asılı halde buldu.

    Yalnız yaşayan adamın cesedi, komşular tarafından bulundu, DHAYalnız yaşayan adamın cesedi, komşular tarafından bulundu, DHA

    İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Elazığ'da kan donduran olay

    Ahmet Misrani Derin, DHAAhmet Misrani Derin, DHA

    "YAPTIĞI HER İYİLİKTE ZARAR GÖREN ADAM"

    Derin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken evinin bahçe duvarının önünde "Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani doğum 1952" yazılı mezar taşı bulundu.

    Ahmet Misrani Derin adına hazırlanan mezar taşı, DHAAhmet Misrani Derin adına hazırlanan mezar taşı, DHA

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