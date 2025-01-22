Elazığ’da garip ölüm: İpte cesedi bahçede mezarı bulundu

Olay, sabah saatlerinde Elâzığ Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'i, evinin önünde ipe asılı halde buldu.

Yalnız yaşayan adamın cesedi, komşular tarafından bulundu, DHA

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Misrani Derin, DHA

"YAPTIĞI HER İYİLİKTE ZARAR GÖREN ADAM"

Derin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken evinin bahçe duvarının önünde "Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani doğum 1952" yazılı mezar taşı bulundu.

Ahmet Misrani Derin adına hazırlanan mezar taşı, DHA