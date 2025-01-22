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Önce bıçakladı sonra yaktı! Mehmet Karabıyık'ın katili arkadaşı çıktı

Bursa İznik'te 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, kız arkadaşını görmek için çıktığı yolculukta kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma arama çalışması başlattı ve Karabıyık'ın cesedi 26 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Genç adamın elinde kesik izleri olduğu, arkadaşı 19 yaşındaki Ömer Öner tarafından 8 yerinden bıçaklanıp üzerine benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Önce bıçakladı sonra yaktı! Mehmet Karabıyık’ın katili arkadaşı çıktı

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    Bursa İznik'te yaşayan Mehmet Karabıyık (18), 3 gün önce kız arkadaşını görmek için motosikletiyle evden ayrıldı. Ailesi, akşam olmasına rağmen eve dönmeyince Karabıyık'ı aradı. Ancak gence ulaşılamadı. Jandarma tarafından arama kurtarma çalışması yapıldı. Karabıyık'ın cesedine kaybolduktan 26 saat sonra Derbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ulaşıldı. Elinde kesik izleri olduğu anlaşılan arkadaşı Ömer Öner (19), gözaltına alındı. Öner'in Karabıyık'ı 8 yerinden bıçakladığı, ardından üzerine bir bidon benzin dökerek yaktığı anlaşıldı.

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