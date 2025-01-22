Önce bıçakladı sonra yaktı! Mehmet Karabıyık’ın katili arkadaşı çıktı

Bursa İznik'te yaşayan Mehmet Karabıyık (18), 3 gün önce kız arkadaşını görmek için motosikletiyle evden ayrıldı. Ailesi, akşam olmasına rağmen eve dönmeyince Karabıyık'ı aradı. Ancak gence ulaşılamadı. Jandarma tarafından arama kurtarma çalışması yapıldı. Karabıyık'ın cesedine kaybolduktan 26 saat sonra Derbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ulaşıldı. Elinde kesik izleri olduğu anlaşılan arkadaşı Ömer Öner (19), gözaltına alındı. Öner'in Karabıyık'ı 8 yerinden bıçakladığı, ardından üzerine bir bidon benzin dökerek yaktığı anlaşıldı.

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