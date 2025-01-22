Acı görsel: Bolu’da yangın faciası sonrası tatilciler kayak yapmaya devam etti

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında toplam 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 günlük milli yas ilan edildi.
PİSTTE KAYMAYA DEVAM ETTİLER
Yangın faciası sonrası, yanan otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde kalan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü.
Eskişehir'den Bolu'ya çocuklarına kayak yaptırmak için geldiklerini söyleyen Tamer Avcıoğlu, pistlerde kayanların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ifade ederek, "Şurada kayanların yanına gittik. Hemen hemen hepsi yabancı. Orada Türk görmedim ben. Dolayısıyla yabancı adamlara 'Burada yangın çıktı, insanlar öldü, yas tut' diyemezsin. Herkesin kendi bileceği iş. Çocuklara kar göstermek için 6-7 saattir yoldayız. Burada otelde de kalmıyoruz zaten. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Buradakiler yardımcı oldular mı ya da olabilirler mi onu da bilmiyorum. Kimse yaklaşmaz yangına" dedi.
İşte tatilciler facianın yaşandığı otelin karşısındaki pistte böyle kaymaya devam ettiler...
İşte tatilciler facianın yaşandığı otelin karşısındaki pistte böyle kaymaya devam ettiler...