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Acı görsel: Bolu'da yangın faciası sonrası tatilciler kayak yapmaya devam etti

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın faciası sonrası, hayatını kaybeden 76 kişi ve yaralanan 51 kişinin acısı devam ederken, yangının hemen karşısındaki pistte kayak yapmaya devam eden tatilciler dikkat çekti. Eskişehir'den çocuklarına kar gösterme amacıyla gelen Tamer Avcıoğlu, pistteki çoğu yabancı uyruklu tatilcinin yangın faciası hakkında bilgilendirilmediğini belirtti. Avcıoğlu, "Kimse yaklaşmaz yangına" diyerek, ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 02:34 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 02:37
Acı görsel: Bolu’da yangın faciası sonrası tatilciler kayak yapmaya devam etti

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında toplam 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 günlük milli yas ilan edildi.

76 kişinin vefat ettiği otelin karşısındaki pistte kaymaya devam ettiler!

Acı görsel: Bolu’da yangın faciası sonrası tatilciler kayak yapmaya devam etti

PİSTTE KAYMAYA DEVAM ETTİLER

Yangın faciası sonrası, yanan otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde kalan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü.

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Acı görsel: Bolu’da yangın faciası sonrası tatilciler kayak yapmaya devam etti

Eskişehir'den Bolu'ya çocuklarına kayak yaptırmak için geldiklerini söyleyen Tamer Avcıoğlu, pistlerde kayanların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ifade ederek, "Şurada kayanların yanına gittik. Hemen hemen hepsi yabancı. Orada Türk görmedim ben. Dolayısıyla yabancı adamlara 'Burada yangın çıktı, insanlar öldü, yas tut' diyemezsin. Herkesin kendi bileceği iş. Çocuklara kar göstermek için 6-7 saattir yoldayız. Burada otelde de kalmıyoruz zaten. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Buradakiler yardımcı oldular mı ya da olabilirler mi onu da bilmiyorum. Kimse yaklaşmaz yangına" dedi.

Acı görsel: Bolu’da yangın faciası sonrası tatilciler kayak yapmaya devam etti

İşte tatilciler facianın yaşandığı otelin karşısındaki pistte böyle kaymaya devam ettiler...

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Acı görsel: Bolu’da yangın faciası sonrası tatilciler kayak yapmaya devam etti

İşte tatilciler facianın yaşandığı otelin karşısındaki pistte böyle kaymaya devam ettiler...

Acı görsel: Bolu’da yangın faciası sonrası tatilciler kayak yapmaya devam etti

İşte tatilciler facianın yaşandığı otelin karşısındaki pistte böyle kaymaya devam ettiler...

Acı görsel: Bolu’da yangın faciası sonrası tatilciler kayak yapmaya devam etti

Fotoğraflar: DHA