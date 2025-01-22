Oğlu çıkan Hacı Sabancı firarda! Uzay'ın adını bile anmadı: “İlgilenmiyorum daha yargılama devam ediyor"

Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Sabancılar'ın veliahtı Hacı Sabancı, film gibi bir davayla manşetlere çıktı. İddiaya göre Sabancı ile Fatma D., 2010'da sosyal medyadan tanışıp 2019'a kadar ilişki yaşadı. Fatma D. Hacı Sabancı'dan Uzay adında bir oğlu olduğunu açıkladı. Babalık davası açtı. DNA testi sonrasında Uzay'ın yüzde 99.9 Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı. Bu gelişmeden sonra gözler Hacı Sabancı'ya odaklandı.

KARAR DURUŞMASI 25 ŞUBAT'TA

Eşi Nazlı ve kızı Arzu Alara ile mutluluk pozları veren Hacı Sabancı ise sonucu hiç umursamadı. Şu ifadeleri kullandı: Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Konu avukatlarda. Bu arada babalık davasının karar duruşması 25 Şubat'ta yapılacak. Hacı Sabancı'nın karar sonrası istinaf mahkemesine gitme hakkı var. Öte yandan Hacı ile eşi Nazlı sosyal medyadan mutluluk dolu fotoğraflar paylaştı! Ancak anne Arzu Sabancı farklı davrandı! Oğlu ve gelini gibi mutlu aile kareleri yayınlamayan Arzu Hanım lise arkadaşlarını paylaştı. "Arzu Hanım Hacı'ya öfkeli" iddiası kulaktan kulağa yayıldı.

ARZU SABANCI OĞLUNA YABANCI!

Arzu Sabancı, oğlu ve gelininin mutluluk pozlarını değil arkadaşlarının fotoğraflarını yayınladı.