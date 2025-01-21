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Kıskançlıktan gözü döndü yanlış kadını darbetti

Edirne'de eşi ve çocuğuyla marketten dönen kadın, akıl almaz saldırıya uğradı. Şüpheli kadın kocasının sevgilisine benzettiği Hamiyet Bingül’ü sokak ortasında darbetti. Kanlar içinde kalan Bingül, neye uğradığının şokunu yaşarken şüpheli kadın ise “Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın” diyerek olay yerinden kaçtı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:46 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:46
Kıskançlıktan gözü döndü yanlış kadını darbetti

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    Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Hamiyet Bingül, eşi ve çocuğuyla marketten alışveriş yaptıktan sonra arabalarını evinin önüne park ettiği esnada tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı. Arabadan indiği anda kadının saldırısına uğrayan ve kanlar içinde kalan Hamiyet Bingül, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

    Hamiyet Bingül, arabadan indiği anda kadının saldırısına uğradı, İHAHamiyet Bingül, arabadan indiği anda kadının saldırısına uğradı, İHA

    "YANLIŞ KİŞİYİ DARBETTİM"

    Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bingül, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde kadını eşinin sevgilisine benzettiğini, yanlış kişiyi darbettiğini söyledi.

    Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bingül, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu, İHA Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bingül, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu, İHA

    "KÖR KALABİLİRDİM"

    Hamiyet Bingül, yaşadığı o korku dolu anları anlatarak "Arabamızı evimizin önüne park ettikten sonra poşetleri alırken hızla gelen kadın arabanın kapısıyla bana vurunca arabada sıkıştım. O esnada burnum arabanın sivri yerlerine vurdu. Burun farkıyla gözlerimi kazandım. Burnum değil de gözlerim arabaya vursaydı gözlüklerim kırılacak ve kör kalma ihtimalim olacaktı." ifadelerini kullandı.

    Hamiyet Bingül, İHA Hamiyet Bingül, İHA

    Bingül, "Eşim kadına "Abla ne yapıyorsun sen" deyince kadın beni omzumdan tutup "Pardon eşim beni aldatıyordu, ben sizi onun sevgilisi zannettim" diyerek olay yerinden kaçtı" dedi.

    Mağdur kadın, neye uğradığını şaşırdı, İHA Mağdur kadın, neye uğradığını şaşırdı, İHA

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