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Mağdur sıfatıyla adliyeye çağırılmıştı! Deniz Işın'ın Ayşe Barım hakkında ifadesi ortaya çıktı

Menajer Ayşe Barım, sektördeki tekel suçlamalarıyla gündemde. Ünlü oyuncu Deniz Işın, Barım'ı işlerine engel olmakla suçlamıştı. Ancak adliyeye çağrılan Işın, savcıya yaptığı açıklamada, "Kimseye şikayetçi değilim. Amacım, sektördeki sorunlara dikkat çekmekti" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Mağdur sıfatıyla adliyeye çağırılmıştı! Deniz Işın’ın Ayşe Barım hakkında ifadesi ortaya çıktı

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    Menajer Ayşe Barım, sektörde kendi tekelini kurmakla suçlandı. İddiaya göre kendine bağlı ünlüleri istediği her projeye aldırdı. Oyuncu Deniz Işın da Barım'ı suçladı. "Kendisi bizzat işlerime engel oldu" açıklamasını yaptı. Mağdur sıfatıyla dün adliyeye çağrıldı. Ancak savcıya tam tersi açıklamalar yaptı: İsmi geçen şahıs tarafından işime engel olunması ya da mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım, sektördeki bu sorunun gün yüzüne çıkmasını sağlamak ve dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Kimseden şikayetçi değilim.

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