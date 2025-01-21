Bütün melankolik şarkıları ezbere bilirler! En isyankar 3 burç

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Melankolik şarkılar bazı burçların ortak noktasıdır. Onların isyanı sadece bir başkaldırı değil aynı zamanda kendini ifade biçimidir. Peki, hangi burçlar isyankar tavırlarıyla dikkat çeker? İşte kurallara kafa tutmaktan çekinmeyen o 3 burç...

(Takvim Foto Arşiv) Akrep Akrepler, derin duygularıyla tanınır. Melankolinin karanlık sularında yüzmek onlar için bir yaşam tarzıdır. Hangi şarkıyı dinlerlerse dinlesinler kendi hayatlarından bir kesit bulurlar. Akrep burcu insanı her sözde bir anlam arar ve bulduğu anlamlarla kurallara meydan okur. Hem tutkulu hem gizemlidir.