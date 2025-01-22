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Konya’da aile içi dehşet! Annesini döven babasını öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki İ.Ö. isimli çocuk, çıkan tartışmada babasına tüfekle ateş etti. Annesine şiddet uygulayarak merdivenlerden aşağı itmeye çalıştığı için babasını vurduğu belirlenen çocuk, adliyeye sevk edildi. Baba Özcan Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 14:45
Konya’da aile içi dehşet! Annesini döven babasını öldürdü

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    Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Reis Mahallesinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Özer'e tüfekle ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Babanın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli oğul İ.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    41 yaşında hayatını kaybeden baba Özcan Özer, İHA41 yaşında hayatını kaybeden baba Özcan Özer, İHA

    İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    İ.Ö.'nün babası Özcan Özer'in, annesini dövüp, merdivenlerden aşağı iteklemek üzereyken arkasından tüfekle ateş ettiği belirlendi. İ.Ö.'nün ilk ifadesinde de babası Özcan Özer'in, annesi, kendisi ve kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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