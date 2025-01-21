Yapımcı Jandae Perçem’den çok konuşulacak 100 bin dolar iddası!

Edis'in başrolünü oynadığı 'Alya' filminin yapımcısı Jandae Perçem'in, Ayşe Barım ve Edis'le ilgili açıklaması gündem oldu. Perçem, "Ayşe Barım dağıtımcıları arayıp filmimin salonlarda çıkmaması için talimat vermiş. Avukatımı arayıp 'Edis bu filmle anılmak istemiyor, 100 bin dolar vereyim filmi çöpe at' dedi. Edis ise Perçem'in bu iddialarını yalanladı. Perçem şunları söyledi:



"Edis kesinlikle yalan söylüyor. Hayal ürünü demiş, 90 dakika film var. Onca başarılı oyuncu yer aldı projede. 13 Kasım 2023'de Ayşe Barım'ı aradım. 'Neden böyle bir şey yaptınız? dedim. Ayşe Barım da bana 'Ben sana hesap mı vereceğim?' karşılığını verdi. Ayrıca, dağıtımcıyı aradığını ve filmi çekmesini söylediğini kabul etti."



Filmi dijital kanallarda yayınlatarak zararı kurtarmak istediklerini belirten Perçem, bunun da mümkün olmadığını söyledi.

BARIM MAĞDURU OYUNCU İFADE VERECEK

Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın, mağdur olarak ifadeye çağrıldı. Işın bu konuda Barım'ı destekleyen oyunculara kızarak "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Elbet kokusu çıkacaktı" demişti.