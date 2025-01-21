PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yapımcı Jandae Perçem'den çok konuşulacak 100 bin dolar iddası!

Edis’in başrolünde olduğu 'Alya' filminin yapımcısı Jandae Perçem, Ayşe Barım’ın filmi salonlardan çekmek için dağıtımcılara talimat verdiğini ve Edis’in filmle anılmak istemediği için 100 bin dolar teklif ettiğini öne sürdü. Edis ise bu iddiaları yalanladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Yapımcı Jandae Perçem’den çok konuşulacak 100 bin dolar iddası!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Edis'in başrolünü oynadığı 'Alya' filminin yapımcısı Jandae Perçem'in, Ayşe Barım ve Edis'le ilgili açıklaması gündem oldu. Perçem, "Ayşe Barım dağıtımcıları arayıp filmimin salonlarda çıkmaması için talimat vermiş. Avukatımı arayıp 'Edis bu filmle anılmak istemiyor, 100 bin dolar vereyim filmi çöpe at' dedi. Edis ise Perçem'in bu iddialarını yalanladı. Perçem şunları söyledi:

    "Edis kesinlikle yalan söylüyor. Hayal ürünü demiş, 90 dakika film var. Onca başarılı oyuncu yer aldı projede. 13 Kasım 2023'de Ayşe Barım'ı aradım. 'Neden böyle bir şey yaptınız? dedim. Ayşe Barım da bana 'Ben sana hesap mı vereceğim?' karşılığını verdi. Ayrıca, dağıtımcıyı aradığını ve filmi çekmesini söylediğini kabul etti."

    Filmi dijital kanallarda yayınlatarak zararı kurtarmak istediklerini belirten Perçem, bunun da mümkün olmadığını söyledi.

    Yapımcı Jandae Perçemden şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradımYapımcı Jandae Perçemden şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım
    Yapımcı Jandae Perçem'den şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım

    BARIM MAĞDURU OYUNCU İFADE VERECEK
    Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın, mağdur olarak ifadeye çağrıldı. Işın bu konuda Barım'ı destekleyen oyunculara kızarak "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Elbet kokusu çıkacaktı" demişti.

    Ayşe Barıma soruşturmada oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifadeye çağrıldıAyşe Barıma soruşturmada oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifadeye çağrıldı
    Ayşe Barım'a soruşturmada oyuncu Deniz Işın "mağdur" olarak ifadeye çağrıldı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Beyaz Saray’da ikinci Trump dönemi! Yeminini etti kararnamelere imza attı
    İstanbullunun musluklarından 5 yıldır lağım suyu akıyor Ekrem İmamoğlu seyrediyor! Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Hukuki süreç başlatacağım
    Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı?
    ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan ilk mesaj: Herkes bize saygı gösterecek
    CHP/DEM’li Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklandı!
    Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı! Dev transfer bitiyor
    Tişrin’de PKK/YPG provokasyonu: Tiyatrocu dediler terörist çıktı
    Trabzonspor yıldız futbolcuyu bitirmek üzere! Anlaşma sağlandı
    Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması! 47. Başkan ağzında sakızla mı geldi? Joe ile ne konuştular?
    Fırtına’nın dirilişi! Trabzonspor Sivasspor 4-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan ve Fico’dan stratejik ortaklık mesajı: Ticarette hedef 5 milyar dolar
    Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    Yarı çıplak darp edildik saçlarımızdan sürüklendik | Filistinli kadın esirler yaşadıkları kara günleri anlattı
    Akın Gürlek’i evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu’na soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138’i işaret etti: Hukuki adımlar atılacak