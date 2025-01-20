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Kocaeli Kartepe'de korkunç cinayet! Dili ve kulaklarını kesmişler

Kocaeli Kartepe’deki ormanlık alanda korkunç bir cinayet yaşandı. 35 yaşındaki İsa Turgut başına baltayla vurulmuş, dili ve kulaklarının kesik halde bulundu. Jandarma, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA İHA
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 08:10 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 08:10
Kocaeli Kartepe’de korkunç cinayet! Dili ve kulaklarını kesmişler

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    Olay, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye mahallesinde meydana geldi. Okçapınar mevkiinde dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan 35 yaşındaki İsa Turgut, özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kocaeli Kartepe'deki ormanlık alanda korkunç cinayet (İHA)Kocaeli Kartepe'deki ormanlık alanda korkunç cinayet (İHA)

    Turgut'un yakınları da hastaneye akın etti. İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun bazı yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi.

    Dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu (İHA)Dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu (İHA)

    Jandarma ekipleri İsa Turgut'un bulunduğu ormanlık alanda olay yeri incelemesi yaptı.

    Cinayet kurbanı İsa Turgut (İHA)Cinayet kurbanı İsa Turgut (İHA)

    Cumhuriyet Savcısı hastaneye gelerek soruşturmayı yürüttü.

    Kocaeli Kartepe'deki ormanlık alanda korkunç cinayet (İHA)Kocaeli Kartepe'deki ormanlık alanda korkunç cinayet (İHA)

    Jandarma, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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