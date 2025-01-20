Kocaeli Kartepe’de korkunç cinayet! Dili ve kulaklarını kesmişler

Olay, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye mahallesinde meydana geldi. Okçapınar mevkiinde dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan 35 yaşındaki İsa Turgut, özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.