Kahramanmaraş’ta dehşet anları: Genç kız tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nisa Akdere, geçen hafta sokakta kaldırımda yürümeye başladı. O sırada tanımadığı Yunus Emre Yerlice tarafından saldırıya uğradı.
Nisa Akdere, neye uğradığını şaşırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Tekrar gözaltına alınan zanlı, yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.
SAĞ GÖZÜME PERDE İNDİ
Genç kız, yaşadığı korku dolu dakikalarını şöyle anlattı:
"İş yerine doğru yürüyordum. Bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurdu. kanlar aktı.