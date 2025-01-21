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Kahramanmaraş'ta dehşet anları: Genç kız tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 23 yaşındaki Nisa Akdere, kaldırımda yürürken tanımadığı Yunus Emre Yerlice tarafından saldırıya uğradı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Kahramanmaraş’ta dehşet anları: Genç kız tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı!

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    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nisa Akdere, geçen hafta sokakta kaldırımda yürümeye başladı. O sırada tanımadığı Yunus Emre Yerlice tarafından saldırıya uğradı.

    Nisa Akdere, neye uğradığını şaşırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Tekrar gözaltına alınan zanlı, yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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    Genç kız, yaşadığı korku dolu dakikalarını şöyle anlattı:

    "İş yerine doğru yürüyordum. Bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurdu. kanlar aktı.

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