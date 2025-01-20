2025 Miraç Kandili ne zaman, bu hafta mı? Miraç Kandili anlam ve önemi nedir?

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İslam dünyası için büyük bir anlam taşıyan mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili, Recep Ayı'nın 27. gecesi kutlanıyor. Recep ayının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, "Miraç Kandili ne zaman, hangi gün kutlanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2025 yılı Miraç Kandili tarihi belli oldu.

(Takvim Foto Arşiv) 2025 Miraç Kandili Ne Zaman? İşte Tüm Kandil Tarihleri Müslümanlar için önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Bu yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, 2025 yılında 26 Ocak Pazar gününe denk geliyor. Bu özel gece, İslam âlemi tarafından dualar, ibadetler ve tefekkür ile geçirilecek.