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5 bin dolar için sakat bıraktı milyonlarla geri ödeyecek

İzmir’de 9 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle gelen Canan Yılmaz isimli hastaya onamı alınmadan omurgasına 8 vida çakarak %33 engelli kalmasına neden olan doktor hakkında açılan dava sonuçlandı. 5 bin dolar için hastasının hayatını riske atan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy’un özen borcuna aykırı davranmaktan 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesine, ayrıca tazminata 9 yıllık yasal faizin de eklenmesine karar verildi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 10:02
5 bin dolar için sakat bıraktı milyonlarla geri ödeyecek

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    İzmir'de 2016 yılında bel ağrısı şikayetiyle doktora giden Canan Yılmaz'a, yapılan kontroller sonucu bel fıtığı teşhisi konuldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy'a muayene olan henüz 29 yaşındaki hastaya bir an önce ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde dışkısını bile tutamayacak duruma geleceği söylendiği iddia edildi. Bu durumdan korkan Yılmaz, hemen ameliyat olmak için harekete geçti. Canan Yılmaz herhangi bir ilaç veya fizik tedavi önerilmeden bir hafta sonra özel hastanede ameliyata alındı.

    Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy, Takvim fotoğraf arşivi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy, Takvim fotoğraf arşivi

    "BU AĞRILAR NORMAL, BOL BOL YÜZ" DEDİ

    Ameliyattan çıktıktan sonra ağrı problemleri daha çok artan Canan Yılmaz, Prof. Dr. Yücesoy'un rahat tavırlarıyla karşı karşıya kaldı. Hastaya, ameliyattan sonra ağrıların normal olduğunu bol bol yüzmesi gerektiğini söylendi. Ağrıları giderek şiddetlenen ve bir süre sonra Yücesoy'a da ulaşamayan Yılmaz, farklı doktorlarda çare aramaya başladı.

    Canan Yılmaz, Takvim fotoğraf arşivi Canan Yılmaz, Takvim fotoğraf arşivi

    "BU YAŞTA BU VİDALARIN SENDE NE İŞİ VAR?"

    Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre doktorlardan birinin, "Bu yaşta bu vidaların sende ne işi var?" ifadelerini kullanması gerçeği gün yüzüne çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un hasta Canan Yılmaz'dan onam almadan omurgasına 8 vida çaktığı ve bu vidalarında sinirlere temas ettiği öğrenildi. Gerçeği acı bir şekilde ortaya çıkaran Canan Yılmaz, 2019'da avukatı Duygu Delibaş aracılığıyla Kemal Yücesoy hakkında malpraktis davası açtı. Dava sürecinde alınan adli tıp raporunda, doktorun mutlak zorunlu olmayan bir ameliyat yaptığı (alternatif tedavi yöntemlerini denemeden doğrudan ameliyat yolunu seçtiği) ve hastanın omurgasına vida çakmadan önce hastadan mutlak surette onam alması gerektiği (gerekirse ameliyat sonlandırılıp hasta uyandırılarak onam alınıp 2. bir ameliyat yapılması gerektiği), bu nedenlerle doktorun özen borcuna aykırı davrandığı belirtildi. 5 yıl süren ve 2 ay önce sonuçlanan dava sonucunda İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.

    Avukat Duygu Delibaş, Takvim fotoğraf arşivi Avukat Duygu Delibaş, Takvim fotoğraf arşivi

    5 BİN DOLAR UĞRUNA SAKAT KALMASINA GÖZ YUMDU

    Hastanın avukatı, "Dönemin kuruyla 5 bin dolar kazanmak uğruna, zorunlu olmamasına rağmen ameliyat yolunu seçen ve hastasının %33 malul kalmasına sebep olan doktor aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştık. 5 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda doktorun maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi" ifadelerini kullandı.

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