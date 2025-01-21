İzinsiz vida çakan doktor, 4 milyon 650 bin TL tazminat ödeyecek!

İzmir'de yaşayan Canan Yılmaz (38), bel ağrısı şikayetiyle 2016 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy'a muayene oldu. Yücesoy, yapılan kontroller sonucu Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyuldu.

Doktor, İddiaya göre hastasına biran önce ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde dışkısını bile tutamayacak duruma geleceği söyledi. Bu durumdan korkan Yılmaz, ameliyat olmaya ikna oldu. Canan Yılmaz herhangi bir ilaç veya fizik tedavi önerilmeden bir hafta sonra özel hastanede ameliyata alındı.

"AĞRILARIN NORMALDİR"

Ancak, Canan Yılmaz'ın ameliyattan çıktıktan sonra ağrı problemleri daha çok arttı. Prof. Dr. Kemal Yücesoy, kadına ameliyattan sonra ağrıların normal olduğunu bol bol yüzmesi gerektiğini söyledi. Ağrıları giderek şiddetlenen Canan Yılmaz, bir süre sonra Prof. Dr. Kemal Yücesoy'a ulaşamadı. Kadın, farklı doktorlara gitmeye başladı.

"YÜZDE 33 MALUL KALMASINA SEBEP OLDU"

Gerçeği öğrenen Canan Yılmaz, Adli tıp raporunda, doktorun özen borcuna aykırı davrandığı belirtildi. 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.

Avukat Duygu Delibaş, "Hastasının %33 malul kalmasına sebep olan doktor aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştık. 5 yıl sürdü" dedi.