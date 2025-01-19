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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan CHPli belediylerin yönetimindeki Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kez daha isale hattı sorunu yaşandı. Kargı Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen şiddetli patlama, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı. Bodrum'da isale hattı patladı: O anlar kameralara yansıdı EVİ SU BASTI, ASFALT YARILDI Patlamanın etkisiyle, bir site içerisindeki ev su altında kaldı. Şiddetli patlama sonucu asfalt yarılarak yığınlar halinde birikti ve sitenin giriş kapısını kapattı. Patlamadan sonra denize akan çamurlu su, kıyıdaki deniz rengini kahverengiye çevirdi.

CHP'li tarafından idare edilen Bodrum'da yine isale hattı patladı (Fotoğraf: İHA) EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI Olay yerine gelen zabıta ekipleri, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri patlayan hattı onarmak için çalışmalara başladı.