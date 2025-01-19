Bodrum’da isale hattı patladı: O anlar kameralara yansıdı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan CHPli belediylerin yönetimindeki Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kez daha isale hattı sorunu yaşandı. Kargı Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen şiddetli patlama, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı.
EVİ SU BASTI, ASFALT YARILDI
Patlamanın etkisiyle, bir site içerisindeki ev su altında kaldı. Şiddetli patlama sonucu asfalt yarılarak yığınlar halinde birikti ve sitenin giriş kapısını kapattı. Patlamadan sonra denize akan çamurlu su, kıyıdaki deniz rengini kahverengiye çevirdi.
CHP'li tarafından idare edilen Bodrum'da yine isale hattı patladı (Fotoğraf: İHA)
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olay yerine gelen zabıta ekipleri, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri patlayan hattı onarmak için çalışmalara başladı.
CHP'li tarafından idare edilen Bodrum'da yine isale hattı patladı (Fotoğraf: İHA)
PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlama sırasında park halindeki bir otomobilin içindeki sürücünün hızla aracını uzaklaştırmaya çalıştığı ve çevredeki iki kişinin otomobile doğru koştuğu anlar dikkat çekti.
Bodrum'da kronikleşen isale hattı sorununa yönelik çözüm bekleniyor.