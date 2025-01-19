SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bodrum'da isale hattı patladı: O anlar kameralara yansıdı

Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi’nde ana su isale hattında yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansırken, tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda dev bir çukur oluştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 22:51 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 23:27
Bodrum’da isale hattı patladı: O anlar kameralara yansıdı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan CHPli belediylerin yönetimindeki Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kez daha isale hattı sorunu yaşandı. Kargı Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen şiddetli patlama, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı.

    Bodrum'da isale hattı patladı: O anlar kameralara yansıdı

    EVİ SU BASTI, ASFALT YARILDI

    Patlamanın etkisiyle, bir site içerisindeki ev su altında kaldı. Şiddetli patlama sonucu asfalt yarılarak yığınlar halinde birikti ve sitenin giriş kapısını kapattı. Patlamadan sonra denize akan çamurlu su, kıyıdaki deniz rengini kahverengiye çevirdi.

    CHP'li tarafından idare edilen Bodrum'da yine isale hattı patladı (Fotoğraf: İHA)CHP'li tarafından idare edilen Bodrum'da yine isale hattı patladı (Fotoğraf: İHA)

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Olay yerine gelen zabıta ekipleri, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri patlayan hattı onarmak için çalışmalara başladı.

    CHP'li tarafından idare edilen Bodrum'da yine isale hattı patladı (Fotoğraf: İHA)CHP'li tarafından idare edilen Bodrum'da yine isale hattı patladı (Fotoğraf: İHA)

    PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlama sırasında park halindeki bir otomobilin içindeki sürücünün hızla aracını uzaklaştırmaya çalıştığı ve çevredeki iki kişinin otomobile doğru koştuğu anlar dikkat çekti.

    Bodrum'da kronikleşen isale hattı sorununa yönelik çözüm bekleniyor.