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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı: Asılsız çıktı

Sabiha Gökçen’den Bahreyn’e gitmek üzere hazırlanan Pegasus uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Gecikmeye neden olan ihbar sonrası yolcular başka bir uçakla Bahreyn’e gönderildi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 01:06 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 01:06
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı: Asılsız çıktı

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    Edinilen bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan PC-824 sefer sayılı Airbus A320 NEO tipi uçağa bomba ihbarı yapıldı.

    Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle uçakta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. (DHA)Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle uçakta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. (DHA)

    İhbar nedeniyle polis ekipleri ve bomba imha uzmanları uçağın kabin ve kargo bölümünde arama yaptı.

    Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle uçakta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. (DHA)Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle uçakta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. (DHA)

    İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
    Yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Bomba ihbarı nedeniyle Bahreyn seferi gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. İhbar nedeniyle uçak seferden çekilirken, yolcular havayolu şirketi tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Bahreyn'e gönderilecek.

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