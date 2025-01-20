Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı: Asılsız çıktı

İhbar nedeniyle polis ekipleri ve bomba imha uzmanları uçağın kabin ve kargo bölümünde arama yaptı.

Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle uçakta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. (DHA)

Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle uçakta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. (DHA)

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Bomba ihbarı nedeniyle Bahreyn seferi gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. İhbar nedeniyle uçak seferden çekilirken, yolcular havayolu şirketi tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Bahreyn'e gönderilecek.