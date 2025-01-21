Hastasının ölümüne neden olmakla suçlanan Karatay’dan ilginç tepki

Hürriyet Ülker'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Karatay hakkında verdiği şikâyet dilekçesinde Ceyhun Ülker'e 2014'te yüksek tansiyon sorunuyla gittiği Yeditepe Üniversitesi'nde anjiyo yapıldığı, 5 damarın yüzde 80-95 seviyesinde tıkalı olduğu belirtilerek Bypass önerildiği yer aldı. Doğru hekim ve hastaneyi bulmak için gittiği farklı hastanelerde de tanı hep aynı konulunca 2016'da televizyondan tanıdığı ve giderek de inandırıcı bulduğu Prof. Dr. Canan Karatay'ın çalıştığı özel hastaneye gitmiş, iddiaya göre herhangi bir tahlil veya ileri düzeyde görüntüleme yapılmadan, anjiyo raporlarına bakılmadan Ülker'e kalp hastası değil şeker hastası olduğu, asıl sorunun yaşam biçiminden kaynaklandığı söylenmişti.

Hürriyet Ülker, Prof. Dr. Canan Karatay'ın ʺmeslekten menʺ edilmesini talep etti, Takvim fotoğraf arşivi

"TÜM İLAÇLAR İPTAL" DEDİ

Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Prof. Dr. Karatay "Tüm ilaçlar iptal" diyerek bolca tuz kullanmasını tavsiye etmişti. 4 yıl boyunca uygulanan bu ve benzeri 'doğal' tedaviler sonrası Ülker'in böbrekleri iflas etmiş, nakille hayatta kalarak kalıcı engellilik hali oluşmuştu. Süreç içinde de kansere yakalanarak 8 Kasım 2024 günü hayatını kaybetmişti. Hürriyet Ülker savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde Prof. Dr. Canan Karatay'ın "meslekten men" edilmesini talep etmişti. Hürriyet Ülker, Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a, eşinin ölümüne yol açan tedavi süreci nedeniyle meslekten men edilmesi talebiyle dava açmıştı. İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi'ndeki davada bugün Canan Karatay'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya davalı Karatay katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Canan Karatay, ʺBir tek tuzla beni suçlamak mantıksız bir durumʺ, DHA

Duruşmadaki savunmasında davalı Prof. Dr. Canan Karatay, "Muayene sırasında 3-4 sene çok iyi oldu. Bana teşekkür etti. Tuz önerdim diye suçlanıyorum. Vücut tuzsuz olduğu için tansiyonu yükseliyordu. Şeker hastasıydı, sigara ve alkol kullanıyordu. Değerleri düzelince yine alkola başladı. Sonra bana hiç gelmedi. 4 sene görmediğim bir hasta yüzünden suçlanıyorum. Buna çocuk bile inanmaz" dedi. "İnsan vücudu bir okyanustur" sözleriyle savunmasını sürdüren Karatay, "Bir tek tuzla beni suçlamak kadar mantıksız bir durum olamaz. Hastaya Karatay beslenme kriterleri önerildi, alkolü bırakması ve meyveyi kesmesi önerildi. Hastaya 2016 yılına kadar şeker hastası olduğu söylenmemiş. 2005'te kayıtlarında glik asit yüksekliği vardı, benim tedavilerim sonucu düştü. Kalbinde de çarpıntısı vardı. Kalbi durmak üzereydi. Karaciğer enzimleri 79'du 17 oldu. Risk faktörleri benim tedavilerim sayesinde düzeldi. Ben haberlerden duyduğum kadarıyla ölüm sebebinin kanamadan olduğunu öğrendim" dedi. Davalı Canan Karatay'ın avukatı "Karşı taraf kendi rızasıyla pek çok hekim By Pass olması gerektiğini söylemişken müvekkilimin davalının yaşam tarzına yönelik görüşlerine ve önerilerine uymayı tercih etmiştir. Tanı ve teşhisi koyan davalı değildir" şeklinde konuştu.

Karatay, ʺİnsan vücudu bir okyanusturʺ sözleriyle savunmasını sürdürdü, Takvim fotoğraf arşivi

Davacı Hürriyet Ülker'in avukatı ise "Hastane ve hekim bir bütün olarak ele alınır. Davalının bahsettiği yöntemler bilimsel kılavuza uygun değildir. Kalp hastası birine bu şekilde yöntemler uygulanması ne kadar doğru tartışılır. Ayrıca davalı cevap dilekçesinde de beyan ettiği üzere modern tıp yöntemlerini ele alarak hastayı bir bütün olarak değerlendirdiğini söylemiştir. Müvekkilimiz alkolik değildir ve alkol kullanımına ilişkin de bir tedavi yöntemi önerilmemiştir, böyle bir tespit de yoktur" dedi.

Canan Karatay'ın avukatı ʺKarşı taraf kendi rızasıyla pek çok hekim By Pass olması gerektiğini söylemişken müvekkilimin davalının yaşam tarzına yönelik görüşlerine ve önerilerine uymayı tercih etmiştirʺ, Takvim fotoğraf arşivi

Duruşma sonu mahkeme, eksiklerin giderilmesi adına davayı erteledi.

Karatay, ʺRisk faktörleri benim tedavilerim sayesinde düzeldiʺ, Takvim fotoğraf arşivi

"BİR TUZLA BENİ SUÇLAMAK MANTIKSIZ"

"İnsan vücudu bir okyanustur" sözleriyle savunmasını sürdüren Karatay, "Bir tek tuzla beni suçlamak kadar mantıksız bir durum olamaz. Hastaya Karatay beslenme kriterleri önerildi, alkolü bırakması ve meyveyi kesmesi önerildi. Hastaya 2016 yılına kadar şeker hastası olduğu söylenmemiş. 2005'te kayıtlarında glik asit yüksekliği vardı, benim tedavilerim sonucu düştü. Kalbinde de çarpıntısı vardı. Kalbi durmak üzereydi. Karaciğer enzimleri 79'du 17 oldu. Risk faktörleri benim tedavilerim sayesinde düzeldi. Ben haberlerden duyduğum kadarıyla ölüm sebebinin kanamadan olduğunu öğrendim" dedi.

Karatay, ʺHaberlerden duyduğum kadarıyla ölüm sebebinin kanamadan olduğunu öğrendimʺ, Takvim

"TANI VE TEŞHİS KOYAN DAVALI DEĞİLDİR"

Davalı Canan Karatay'ın avukatı, "Karşı taraf kendi rızasıyla pek çok hekim By Pass olması gerektiğini söylemişken müvekkilimin davalının yaşam tarzına yönelik görüşlerine ve önerilerine uymayı tercih etmiştir. Tanı ve teşhisi koyan davalı değildir" şeklinde konuştu.

Davacı Hürriyet Ülker'in avukatı ise şöyle konuştu

Hastane ve hekim bir bütün olarak ele alınır. Davalının bahsettiği yöntemler bilimsel kılavuza uygun değildir. Kalp hastası birine bu şekilde yöntemler uygulanması ne kadar doğru tartışılır. Ayrıca davalı cevap dilekçesinde de beyan ettiği üzere modern tıp yöntemlerini ele alarak hastayı bir bütün olarak değerlendirdiğini söylemiştir. Müvekkilimiz alkolik değildir ve alkol kullanımına ilişkin de bir tedavi yöntemi önerilmemiştir, böyle bir tespit de yoktur