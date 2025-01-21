Ankara’da şok görüntü: Balkona çıkıp baş aşağı sarkan şahıs yere çakıldı

Ankara'da 5'inci kattaki iş yerinin balkonun demirlerine tutunarak baş aşağı sarkan 34 yaşındaki B.B. yere düştü.
BALKONDAN SARKTI
Olay, saat 13.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde meydana geldi. B.B., 5 katlı binanın üst katındaki ofisinde balkona çıkarak, balkon demirlerinden tutup baş aşağı sarktı.
Ankara'da balkondan sarkan bir şahıs yere çakıldı (Fotoğraf: DHA)
YERE ÇAKILDI
Yaklaşık 5 dakika bu şekilde duran B.B.'yi görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.B., ekiplerin geldiği sırada yere düştü. Yaralanan B.B., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Ankara'da balkondan sarkan bir şahıs yere çakıldı (Fotoğraf: DHA)
Düşme anı cep telefonu kamerasına yansıyan B.B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.