Ankara’da şok görüntü: Balkona çıkıp baş aşağı sarkan şahıs yere çakıldı

Ankara 'da 5'inci kattaki iş yerinin balkonun demirlerine tutunarak baş aşağı sarkan 34 yaşındaki B.B. yere düştü.

Ankara'da balkondan sarkan bir şahıs yere çakıldı (Fotoğraf: DHA)

YERE ÇAKILDI

Yaklaşık 5 dakika bu şekilde duran B.B.'yi görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.B., ekiplerin geldiği sırada yere düştü. Yaralanan B.B., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.