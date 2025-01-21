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Getir ve Mubadala arasındaki kriz büyüyor! Süreç mahmekeye taşındı

Getir’de Nazım Salur ve Mubadala arasındaki kriz mahkemeye taşındı. Amsterdam’daki duruşmanın 24 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Getir ve Mubadala arasındaki kriz büyüyor! Süreç mahmekeye taşındı

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    Getir'de sular durulmuyor. Getir'in kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Getir'in Amsterdam'daki Genel Kurul'u, Mubadala'nın hissemize çökme planını onaylamak için hukuka aykırı şekilde toplandı.

    Başvurumuz üzerine buna dair 24 Ocak'ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi'nde duruşmamız olacak" ifadesini kullandı. Salur, Türkiye ve İngiltere'de de hukuki mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

    Şirketin büyük hissedarı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    "Mubadala, 19 Ocak'ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Getir hissedarlarının şirket için bir yeniden yapılandırma planı lehine oy kullandığını ve onayladığını teyit etmekten mutluluk duymaktadır."

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