4 ilde sahte internet sitesiyle vurgun yapanlara operasyon: 15 kişi tutuklandı

Mal varlıklarına el konuldu (DHA)

Şüphelilerin banka hesaplarında 253 milyon TL'lik şüpheli işlem yaptıkları belirlenirken, 50 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. Aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan SIM kartlar, bir kol saatinin kordonu içine gizlenmiş halde ele geçirildi.