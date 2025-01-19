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4 ilde sahte internet sitesiyle vurgun yapanlara operasyon: 15 kişi tutuklandı

4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Maske’ operasyonunda sahte internet sitesiyle araç kiralama üzerinden 253 milyon TL’lik vurgun yapan çete üyesi 15 şüpheli tutuklandı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 09:41 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 09:41
4 ilde sahte internet sitesiyle vurgun yapanlara operasyon: 15 kişi tutuklandı

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    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

    Sahte internet sitesine operasyon (DHA)Sahte internet sitesine operasyon (DHA)

    Şüphelilerin sahte internet siteleri üzerinden güven sağladıkları kişileri dolandırıp, aldıkları paraları ATM'den çektikleri belirlendi. 2 şüphelinin bir ATM önünde çektikleri paranın paylaşımı sırasında yaşadıkları tartışma da güvenlik kamerasına yansıdı.

    Dolandırıcılara 4 ilde 'Maske' operasyonunda 15 tutuklama

    250 milyon TL'lik vurgun (DHA)250 milyon TL'lik vurgun (DHA)

    253 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM

    Çalışmada belirlenen 15 şüpheli, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep ve Adana'da tespit edilen adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Maske' operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı.

    Mal varlıklarına el konuldu (DHA)Mal varlıklarına el konuldu (DHA)

    Şüphelilerin banka hesaplarında 253 milyon TL'lik şüpheli işlem yaptıkları belirlenirken, 50 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. Aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan SIM kartlar, bir kol saatinin kordonu içine gizlenmiş halde ele geçirildi.

    15 şüpheli tutuklandı (DHA)15 şüpheli tutuklandı (DHA)

    Bu şekilde 200'e yakın olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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