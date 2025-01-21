PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Anjiyo sonrası bakıma mahkum oldu! Doktor ve hastaneye 1 milyon 250 bin liralık tazminat davası

Hatice Sarıoğlu, anjiyo için gitti, bakıma muhtaç halde çıktı.1 milyon 250 bin liralık tazminat davası açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Anjiyo sonrası bakıma mahkum oldu! Doktor ve hastaneye 1 milyon 250 bin liralık tazminat davası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Muazzez Ersoy, Ebru Gündeş, Müslüm Gürses, Emel Sayın, Reynmen, Kıvırcık Ali, Ferhat Göçer, Emrah gibi yüzlerce şarkıcının bestelerini okuduğunu Levent- Yusuf Gürsel kardeşlerin annesi Hatice Ümit Sarıoğlu (76), tedavi için hastaneye gitti. Ancak yapılan anjiyonun ardından bakıma muhtaç bir hale geldi. Aile, doktor ve hastane yönetimine karşı 3 yıldır hukuk savaşı veriyor.

    Yapılan anjiyoda annelerinin kalbinin metalle çizilmesi sonucu 500 cc kan biriken kalbinin birden fazla durması sonu engelli bir birey haline geldiğini belirten Gürsel kardeşler, önce Ankara Cumhuriyet Savcılığına hastane ve doktorlar hakkında suç duyusunda bulundu.

    Hatice Ümit Sarıoğlu adına ise anjiyoyu yapan doktor hakkında Tüketici Mahkemesi'nde bir milyon 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Beyaz Saray’da ikinci Trump dönemi! Yeminini etti kararnamelere imza attı
    İstanbullunun musluklarından 5 yıldır lağım suyu akıyor Ekrem İmamoğlu seyrediyor! Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Hukuki süreç başlatacağım
    Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı?
    ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan ilk mesaj: Herkes bize saygı gösterecek
    CHP/DEM’li Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklandı!
    Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı! Dev transfer bitiyor
    Tişrin’de PKK/YPG provokasyonu: Tiyatrocu dediler terörist çıktı
    Trabzonspor yıldız futbolcuyu bitirmek üzere! Anlaşma sağlandı
    Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması! 47. Başkan ağzında sakızla mı geldi? Joe ile ne konuştular?
    Fırtına’nın dirilişi! Trabzonspor Sivasspor 4-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan ve Fico’dan stratejik ortaklık mesajı: Ticarette hedef 5 milyar dolar
    Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    Yarı çıplak darp edildik saçlarımızdan sürüklendik | Filistinli kadın esirler yaşadıkları kara günleri anlattı
    Akın Gürlek’i evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu’na soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138’i işaret etti: Hukuki adımlar atılacak