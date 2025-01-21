Anjiyo sonrası bakıma mahkum oldu! Doktor ve hastaneye 1 milyon 250 bin liralık tazminat davası

Muazzez Ersoy, Ebru Gündeş, Müslüm Gürses, Emel Sayın, Reynmen, Kıvırcık Ali, Ferhat Göçer, Emrah gibi yüzlerce şarkıcının bestelerini okuduğunu Levent- Yusuf Gürsel kardeşlerin annesi Hatice Ümit Sarıoğlu (76), tedavi için hastaneye gitti. Ancak yapılan anjiyonun ardından bakıma muhtaç bir hale geldi. Aile, doktor ve hastane yönetimine karşı 3 yıldır hukuk savaşı veriyor.



Yapılan anjiyoda annelerinin kalbinin metalle çizilmesi sonucu 500 cc kan biriken kalbinin birden fazla durması sonu engelli bir birey haline geldiğini belirten Gürsel kardeşler, önce Ankara Cumhuriyet Savcılığına hastane ve doktorlar hakkında suç duyusunda bulundu.

Hatice Ümit Sarıoğlu adına ise anjiyoyu yapan doktor hakkında Tüketici Mahkemesi'nde bir milyon 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.