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8,2 milyon Euro’luk vurgun yapan Yasemin Gündoğan iflasın eşiğinde!

Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan Yasemin Gündoğan, fimlere konu olan bir soyguna imza attı. Loomis adlı para nakil şirketinde çalışan Gündoğan, 8,2 milyon Euro’luk soygun yapıp Türkiye’ye kaçtı ve aylar sonra yakalandı. Şirket batmamak için mücadele veriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
8,2 milyon Euro’luk vurgun yapan Yasemin Gündoğan iflasın eşiğinde!

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    Almanya'nın Bremen kentinde en yakın arkadaşı ve onun sevgilisiyle ince bir plan yaptıktan sonra çalıştığı para nakil şirketinden 8,2 milyon Euro çalan Yasemin Gündoğan (31), soygunuyla firmayı zor duruma soktu. Loomis adlı para nakil şirketi, 2021 yılının Nisan ayında gerçekleşen soygundan sonra büyük itibar kaybı yaşadı.

    ŞİRKET TOPARLAYAMIYOR
    Şirket, soygundan sonra çok sayıda müşterisini kaybetti ve toparlanamadı. Bu yüzden önce Bremen şubesini kapatma kararı aldı. Loomis'in Bremen'den sonra başka kentlerde de kepenk indireceği belirtildi.

    Yasemin Gündoğan, tatil öncesi bankalara götürülecek paraları kasalara yerleştirmek yerine çöp konteynerine yerleştirmiş, çöpü de güvenlikle flörtleşerek dışarıya çıkarmayı başardı. Paraları, soygun planını yaptığı kişilerin minibüse doldurulup kaçırdı. Gündoğan soygundan sonra Türkiye'ye kaçtı, 1033 gün sonra Bremen Havaalanı'na gelerek polise teslim oldu. Bremen Eyalet MahkemesiGündoğan'ı, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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