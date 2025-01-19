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Eski eşi üzerine benzin döküp yakmıştı! Pınar'dan kahreden haber geldi

Antalya Muratpaşa'da, motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı eski eşi Pınar Zorlu'nun üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Olay sonrası tutuklanan Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi. Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan ve 20 gündür tedavi gören Pınar Zorlu, bugün hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 18:05 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 18:05
Eski eşi üzerine benzin döküp yakmıştı! Pınar’dan kahreden haber geldi

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    Olay, 31 Aralık 2024 günü saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi.

    Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42), üzerine benzin döküp ateşe verdiği eski eşi Pınar Zorlu (36), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42), üzerine benzin döküp ateşe verdiği eski eşi Pınar Zorlu (36), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)

    BENZİN DOLU KOVAYI DÖKTÜ
    Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü.

    Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42), üzerine benzin döküp ateşe verdiği eski eşi Pınar Zorlu (36), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42), üzerine benzin döküp ateşe verdiği eski eşi Pınar Zorlu (36), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)

    ŞÜPHELİ 1 SAAT İÇERİSİNDE YAKALANDI
    Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

    Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42), üzerine benzin döküp ateşe verdiği eski eşi Pınar Zorlu (36), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42), üzerine benzin döküp ateşe verdiği eski eşi Pınar Zorlu (36), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)

    "GİTMEDEN ÖNCE BENZİM ALDIM"
    Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi. Üzer, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlik tarafından tutuklandı.

    Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42), üzerine benzin döküp ateşe verdiği eski eşi Pınar Zorlu (36), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42), üzerine benzin döküp ateşe verdiği eski eşi Pınar Zorlu (36), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)

    20 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
    Antalya Şehir Hastanesi'nde 20 gündür tedavisi süren Pınar Zorlu, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Pınar Zorlu'nun, eski eşi Gürhan Üzer hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi.

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