Ressam Abdullayev, DMD hastası Yakup’a destek için portresini Meriç kıyısına resmetti

Edirne'de Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatayi Abdullayev, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Yakup Çalık (4) için başlatılan kampanyaya destek amaçlı portresini, Meriç Nehri kenarına resmetti.

Abdullayev, "Ben kendi üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Amacım sosyal medyada adını duyurmak, tanımayanlar tanısın, destek olmayanlar olmak istesin diye böyle bir proje geliştirdim. İnşallah işe yarar diye düşünüyorum" dedi.

Babası Ertan "Bu hastalığın sürecinde 8-12 yaş arasında bu çocuklarımız tekerlekli sandalyeye düşüyor. 17 yaşlarında yatağa bağımlı hale geliyorlar. 20'li yaşların başında da maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Milletimizden de devletimizden de insanlardan da bu konuda Yakup'a desteklerini ve katkılarını bekliyoruz" dedi.