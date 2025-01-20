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Güran ailesi çocuklara acil müdahale yapmaya çalışan bakanlık personelini köye almadı!

Diyarbakır Bağlar Tavşantepe'deki Narin Güran vahşetinin ardından 3 aile üyesi ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı köydeki çocuklar için müdahale etmeye çalıştı. Ancak köylülerin karşı çıkması nedeniyle bakanlık personeli köye girmekte güçlük yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Güran ailesi çocuklara acil müdahale yapmaya çalışan bakanlık personelini köye almadı!

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    Diyarbakır Bağlar Tavşantepe'de Narin Güran vahşeti, tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı. Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapse, komşu Nevzat Bahtiyar, 4.5 yıl hapse çarptırıldı.

    Olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, köydeki çocuklara acil müdahale yapmaya çalıştı. Ancak köylülerin, buna karşı çıktıkları anlaşıldı.

    Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, "Köyde 158 çocuk tespit ettik. 50'si Güran ailesinden. Personelimizi köye almadılar. Sanıkl avukatlarından rica ettim. Artık arkadaşlarımız köye gidiyor. Mahkeme kararlarını uygulayabiliyoruz" ifadesini kullandı.

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