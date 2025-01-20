Bursa’da kahreden olay! Hastanedeki çocuğuna süt götürüyordu: Trafik kazasında hayatını kaybetti

Bursa'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bilal Keskin, 5 gün önce baba oldu. Özel bir hastanede dünyaya gelen ve halen müşahede altında tutulan bebeğine anne sütü götürmek üzere yola çıktı.

Ancak, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle beton elektrik direğine çarptı. Ağır yaralan Bilal Keskin, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesi, Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından, memleketi Giresun'un Güce ilçesine gönderildi.

Muharrem DOĞANTEZ