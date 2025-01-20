Bakanlık soruşturma başlattı: Fırsatçının ilan oyunu bozuldu!

Online sitelerdeki ilanların açıklamalarında yer alan konut fiyatlarının artacağına ilişkin ifadeler Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, "konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı" ve "metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği" şeklindeki ilanlar hakkında inceleme başlattı.

Bir gayrimenkul satış platformunda yer alan ilanda 3 milyon 995 bin liraya satışa sunulan bir daire için "Konut kredilerine indirim geldiği gibi daire 5 milyon TL'den satılacak" yazılırken, talep artışını fırsata çevirmeyi planlayan başka bir ilan sahibi metronun açılmasıyla bölgedeki daire fiyatlarının 1 milyon lira yükseleceğini iddia etmişti.

Söz konusu ilanların kaldırıldığı ve inceleme başlatıldığı belirtilirken, tüketicilerin benzer durumları yetkililere iletmesi istendi.