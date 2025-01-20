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Bakanlık soruşturma başlattı: Fırsatçının ilan oyunu bozuldu!

Online ilan sitelerindeki konut fiyatlarının artacağına dair yapılan açıklamalar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Bakanlık soruşturma başlattı: Fırsatçının ilan oyunu bozuldu!

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    Online sitelerdeki ilanların açıklamalarında yer alan konut fiyatlarının artacağına ilişkin ifadeler Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, "konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı" ve "metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği" şeklindeki ilanlar hakkında inceleme başlattı.

    Bir gayrimenkul satış platformunda yer alan ilanda 3 milyon 995 bin liraya satışa sunulan bir daire için "Konut kredilerine indirim geldiği gibi daire 5 milyon TL'den satılacak" yazılırken, talep artışını fırsata çevirmeyi planlayan başka bir ilan sahibi metronun açılmasıyla bölgedeki daire fiyatlarının 1 milyon lira yükseleceğini iddia etmişti.

    Söz konusu ilanların kaldırıldığı ve inceleme başlatıldığı belirtilirken, tüketicilerin benzer durumları yetkililere iletmesi istendi.

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