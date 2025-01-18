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Onlar Zodyak’ın en sabırlıları: Öfkesi saman alevi gibi olan 3 burç

Astrolojiye göre her burcun kendine has özellikleri vardır. Kimileri sabrıyla tanınırken kimileri de öfkesinin gelip geçiciliğiyle dikkat çeker. İşte Zodyak’ın en sabırlı burçları...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 18:46 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 18:46
Onlar Zodyak’ın en sabırlıları: Öfkesi saman alevi gibi olan 3 burç

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    Her burcun kendine özgü özellikleri vardır. Kimileri sabrıyla tanınırken kimileri de öfkesinin gelip geçiciliğiyle dikkat çeker. İşte Zodyak'ın öfkesi saman alevi gibi hızlıca sönüp giden burçları...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

    Sabırlı, kararlı ve soğukkanlı… Boğa burçları zodyakın sabır timsallerinden biridir. Onları kolay kolay sinirlendiremezsiniz çünkü genellikle mantık çerçevesinde hareket ederler. Ancak sabırlarının sınırı zorlanırsa anlık bir patlama yaşayıp hemen eski sakinliklerine dönerler. Boğa'nın öfkesi saman alevi gibidir, söner ve ardından her şey normale döner.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

    Uyumun ve denge arayışının burcu olan Teraziler sorunları büyütmek yerine çözüm odaklıdır. Öfke onların doğasına aykırıdır ancak sabırlarının tükendiği nadir anlarda ani tepkiler verebilirler. Neyse ki bu duygusal fırtına kısa sürer ve Terazi eski dengeli haline hızla geri döner. Onlar için huzur her zaman önceliklidir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

    Enerjik, neşeli ve özgür ruhlu Yay burçları hayatı fazla ciddiye almaz. Bu nedenle sinirlenmeleri genelde geçici bir durumdur. Bir Yay burcu sinirlenirse bu durum genelde uzun sürmez; saman alevi gibi parlar ve sonra söner. Onların doğası hayatı akışına bırakmayı gerektirir. Bu yüzden kin tutmayı bile zahmetli bulurlar.

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