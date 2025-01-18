Onlar Zodyak’ın en sabırlıları: Öfkesi saman alevi gibi olan 3 burç

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Her burcun kendine özgü özellikleri vardır. Kimileri sabrıyla tanınırken kimileri de öfkesinin gelip geçiciliğiyle dikkat çeker. İşte Zodyak'ın öfkesi saman alevi gibi hızlıca sönüp giden burçları...

(Takvim Foto Arşiv) Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) Sabırlı, kararlı ve soğukkanlı… Boğa burçları zodyakın sabır timsallerinden biridir. Onları kolay kolay sinirlendiremezsiniz çünkü genellikle mantık çerçevesinde hareket ederler. Ancak sabırlarının sınırı zorlanırsa anlık bir patlama yaşayıp hemen eski sakinliklerine dönerler. Boğa'nın öfkesi saman alevi gibidir, söner ve ardından her şey normale döner.