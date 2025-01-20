Bakan Yerlikaya’dan Hakkari’deki köpek saldırısına ilişkin çok yönlü soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de Eslem Teker'in (12) köpek saldırısında ölümüne ilişkin, "Olayla ilgili bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüyle ilgili, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır" dedi.