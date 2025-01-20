PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bakan Yerlikaya'dan Hakkari'deki köpek saldırısına ilişkin çok yönlü soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de Eslem Teker'in (12) köpek saldırısında ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, "Olayla ilgili bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Bakan Yerlikaya’dan Hakkari’deki köpek saldırısına ilişkin çok yönlü soruşturma

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de Eslem Teker'in (12) köpek saldırısında ölümüne ilişkin, "Olayla ilgili bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüyle ilgili, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatırılacak?
    Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
    Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en mirasçılarından
    Kanarya VAR’ım dedi! Adana Demirspor Fenerbahçe 0-4 | MAÇ SONUCU
    Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı
    Sinan Engin’e Beşiktaşlı damat! Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı
    Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi
    ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes ve takas açıklaması: Bizim desteğimizle sağlandı
    Özgür Özel’in kırmızı kart mesajına AK Partili Ömer Çelik’ten tepki: Bir kere daha topu taca attın
    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu
    Vurgun çarkı CHP’yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu’nun Akrep çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz
    Metro ve kredi bahaneli konut ilanlarına Bakanlık İnceleme başlattı
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Ateşkes sonrası Gazze’de şükür secdesi! Minarelerde ezan sokaklarda tekbir... Yardım TIR’ları giriş yaptı