Lösemi hastası Mehmet Ali Durmuş’a Almanya’dan kök hücre nakli!

Konya'da yaşayan ve lösemiye yakalanan üniversiteli Mehmet Ali Durmuş'a (22) kemik iliği nakli için yurt içinden uygun donör bulunamayınca Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yurt dışı taraması yapıldı.

Almanya'daki bir donörden toplanan kök hücreler 14 Aralık'ta Durmuş'a nakledildi. 1 aylık hastane sürecinin ardından sağlık durumu iyiye giden ve kontrolleri süren Durmuş yaşadıklarını anlattı.

Durmuş, "Hayat çok garip. Hiç tanımadığım biri binlerce kilometre uzaklıktan hayatıma dokundu. Onun sayesinde nakil oldum. Sağlık durumun iyiye gidiyor" dedi.