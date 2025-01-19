Ataşehir’de 3 katlı otelde yangın faciası! Ölü ve yaralı var

İstanbul Ataşehir'de 4 yıldızlı bir otelin alt katında başlayan yangın faciaya yol açtı. -1 katında dün saat 03.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı otelden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Otelde konaklayan iki kişi, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen ve spa bölümünde görevli olan 3 kişi de dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 kadın hayatını kaybetti. Biri spa yetkilisi olmak üzere işletmeci 2 kişi gözaltına alındı.