SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ataşehir'de 3 katlı otelde yangın faciası! Ölü ve yaralı var

Ataşehir’deki 3 katlı otelde meydana gelen yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Polis, otel işletmecisi 2 kişiyi gözaltına aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Ataşehir’de 3 katlı otelde yangın faciası! Ölü ve yaralı var

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Ataşehir'de 4 yıldızlı bir otelin alt katında başlayan yangın faciaya yol açtı. -1 katında dün saat 03.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı otelden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Otelde konaklayan iki kişi, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen ve spa bölümünde görevli olan 3 kişi de dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 kadın hayatını kaybetti. Biri spa yetkilisi olmak üzere işletmeci 2 kişi gözaltına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de 15 aydır süren soykırıma ateşkes freni! Dünyanın gözü o saatte: İlk 42 günlük aşamada ne olacak?
    Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi
    Başkan Erdoğan’dan rest: 100 yıllık oyun bozuluyor | PKK ve DEM’e son uyarı: Bölücü terör belası bertaraf edilecek
    PKK/KCK’nın pazarlık çabalarına Başkan Erdoğan’dan rest: Ev hapsi yok!
    Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı!
    Firari FETÖ’cüden KPSS sorularını çaldık itirafı
    İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var
    ÖZEL | Beşiktaş’ın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!
    İSKİ’nin 5 yıllık gecikmesi krize yol açtı: Melen’e lağım karıştı
    Galatasaray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere
    Başkan Erdoğan’dan Gazzeli yiğitlere selam: İsrail direnişi kıramadı | Özgür Özel’e ayar üstüne ayar: Bu işi bırak kartlarla oyna
    Serdar Topraktepe’den 1 puanla veda! Beşiktaş Samsunspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    CHP’li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24’üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Tahran’da iki hakime suikast: Ali Razini ve Muhammed Mukise öldürüldü!