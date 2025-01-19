2024’te Türkiye’de en çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı

Türkiye'de geçen yıl en çok tercih edilen erkek ve kız bebek isimlerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. 2024'te 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini açıkladı.

"Kızlarda en çok Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu.

Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf adı verildi. Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum" ifadesini kullandı.