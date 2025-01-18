Turistik seyahat için gittiği Küba’ya yerleşti!

Küba'ya en merak edilen ülkelerinden biri olan Küba'ya turistik seyahat için giden ve daha sonra burada yaşamaya karar veren Türk vatandaşı Cem Türk "Hiçbir zaman buraya geldiğim için pişman olmadım" dedi.

10 yıl önce turistik seyahat için geldiği Küba'da kalma kararı aldığını ifade eden Cem Türk, "Bir kere ziyaret edeni bir daha bırakmıyor burası."



KÜBALI TEK TÜRK

Küba'daki hayatını anlatan Cem Türk, "İspanyolcayı Havana Üniversitesi'nde öğrendim. Sağlık işi sahibiyim. Eşim Kübalı, bir kızım var 3 yaşında Andrea Ayşe adında hem Türk hem Küba vatandaşı. Kızım ve eşim fazla Türkçe bilmiyor. Ama 3 yaşındaki kızım Andrea Ayşe, Sivas kütüğüne kayıtlı tek Küba vatandaşı olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.